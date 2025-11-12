¡ÖÌµÍý¤À¤Ã¤¿¤é½ª¤ï¤ê¡×¡Ä¥ª¥ê¡È°éÀ®¤ÎÀ±¡É¤¬ÉÁ¤¯Ì¤Íè¡¡³Ð¸ç¤Î1Ç¯¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿Ê¬´ôÅÀ¡×
¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹º´Æ£¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¥é¥¹¥È¡×
¡¡ÀË¤·¤Þ¤ÌÅØÎÏ¤¬¡¢Êª¸ì¤ÎÂ³¤¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Îº´Æ£°ìËáÅê¼ê¤¬¡¢¹âÃÎ½©µ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ë»²²Ã¤·¡¢·üÌ¿¤Ë´À¤òÎ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¥Ö¥ë¥Ú¥óÅêµå¤ä¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¹Ô¤¤¡Ö¡ÊÍèµ¨¤ò¡Ë¤¤Ã¤«¤±¤Î1Ç¯¤Ë¡£¤Þ¤¿¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿Ê¬´ôÅÀ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡º´Æ£¤Ï2019Ç¯¤Î°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Ç¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ËÆþÃÄ¡£Æ±´üÆþÃÄ¤Î¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤ÏµÜ¾ëÂçÌïÅê¼ê¤Ç¡Ö¼¡¸µ¤¬°ã¤¤¤Þ¤¹¤è¡Ä¡Ä¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¤âÇØÃæ¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£°éÀ®5Ç¯ÌÜ¤Î2024Ç¯6·î8Æü¤Ë»ÙÇÛ²¼Áª¼êÅÐÏ¿¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Íâ9Æü¤Îµð¿ÍÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç¥×¥í½éÅÐÈÄ½éÀèÈ¯¡£5²óÌµ¼ºÅÀ¤ÎÅêµå¤Ç¡¢¥×¥í½é¾¡Íø¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Î1·³ÅÐÈÄ¤Ï3»î¹ç¡£1¾¡1ÇÔ¤ÇËÉ¸æÎ¨¤Ï6.75¤À¤Ã¤¿¡£¥×¥í7Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëÍèµ¨¤Ï¡Ö¥é¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¡£ÌµÍý¤À¤Ã¤¿¤é½ª¤ï¤ê¡Ä¡Ä¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡£ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Ê¡¢ÄÌÍÑ¤¹¤ë¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ëÇ¯¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¶»Ãæ¤òÅÇÏª¤¹¤ë¡£
¡¡Â¿¤¯¤ÎÊ¬´ôÅÀ¤ò±Û¤¨¤Æ¤¤¿¡£1ÅÙÌÜ¤Ï¡Ö¥×¥í2Ç¯ÌÜ¤ËÍ³±§±óÀ¬¤Ç¤¹¤Í¡£¥Ù¥ó¥Á¤ÇÃæ³À¤µ¤ó¡ÊÅö»þ¤Î½ä²ó¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¡Ë¤ËÅÜ¤é¤ì¤¿Æü¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤ÎÊý¸þÀ¤¬Á´¤¯Äê¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç¤Ï¤Ã¤¤êÆ»¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤¬Âè1²óÌÜ¤ÎÊ¬´ôÅÀ¤Ç¤¹¤Í¡×¤È»×¤¤ÊÖ¤¹¡£
¡¡2¿ÍÌÜ¤Î¡È²¸¿Í¡É¤Ï¡Ö·¬Âô¤µ¤ó¡×¤Ç¤¢¤ê¡Ö¥á¥ó¥¿¥ë¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤ÎÊý¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î¿Í¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢º£¤ÎËÍ¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¿¼¤¯ð÷¤¯¡£¡Ö¥é¥¹¥È¡¢¤½¤ì¤¬¡Êº£Ç¯¤Î¡Ë¥Æ¡¼¥Þ¡£½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¤³¤È¡£ËèÇ¯¤½¤ó¤ÊÀ¸³è¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥À¥á¤À¤Ã¤¿¤é½ª¤ï¤ë¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤ë¤ÈÆ§¤óÄ¥¤ê¤¬¸ú¤¯¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡×¡£ÌÛ¡¹¤ÈÃÃÏ£¤òÀÑ¤à¡£¡Ê¿¿¼Æ·ò / Ken Mashiba¡Ë