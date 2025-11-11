¡ÚF1¡Û³ÑÅÄÍµµ£¤Ï17°Ì¡¢¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤Ï£³°ÌÉ½¾´Âæ¡¡¤³¤Îº¹¤Ï¤É¤³¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤«
F1Âè21Àï¥µ¥ó¥Ñ¥¦¥íGP¥ì¥Ó¥å¡¼¡ÊÁ°ÊÔ¡Ë
¡Öº£½µËö¤Ï¡¢²¿¤â¤«¤â¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¥µ¥ó¥Ñ¥¦¥íGP¤Î·è¾¡¤ò17°Ì¤Ç½ª¤¨¤¿³ÑÅÄÍµµ£¡Ê¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡Ë¤Ï¡¢¥¬¥Ã¥¯¥ê¤È¸ª¤òÍî¤È¤·¤Æ¸À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î´é¤Ë¤ÏÅÜ¤ê¤È¤â¡¢Êò¡Ê¤¢¤¡Ë¤ì¤È¤â¡¢ÍîÃÀ¤È¤â¤È¤ì¤ëÉ½¾ð¤¬Æþ¤ê¸ò¤¸¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¡£
¡¡Æ±¤¸¤¯Í½Áª¤ÇÂç¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¡¢ºÇ¸åÈø¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¡Ê¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡Ë¤Ï3°ÌÉ½¾´Âæ¡£¼«¿È¤ÏºÇ¸åÈø17°Ì¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡£¤³¤Îº¹¤Ï¤É¤³¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤«¡£
³ÑÅÄÍµµ£¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥µ¥ó¥Ñ¥¦¥íGP¤Ï¸·¤·¤¤½µËö¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¡photo by BOOZY
¡¡²¿¤â¤«¤â¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¥ì¡¼¥¹½µËö¤Ï¡¢FP1¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Áö¤ê»Ï¤á¤Î¥¢¥¿¥Ã¥¯2¼þÌÜ¡¢¥¿¡¼¥ó4½Ð¸ý¤Î±ïÀÐ¤ÇµóÆ°¤òÍð¤·¤Æ¥¹¥Ô¥ó¡£¥¿¥¤¥ä¥Ð¥ê¥¢¤ËÁ°¸å¥¦¥¤¥ó¥°¤ò¥Ò¥Ã¥È¤·¡¢Á°Àï¤«¤é¤è¤¦¤ä¤¯³ÑÅÄ¼Ö¤Ë¤âÅêÆþ¤µ¤ì¤¿¿··¿¥Õ¥í¥ó¥È¥¦¥¤¥ó¥°¤ò²õ¤·¤Æ¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÄË¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢µì·¿¥Õ¥í¥ó¥È¥¦¥¤¥ó¥°¤ÇÀï¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¤¡£¥Þ¥·¥ó½¤Éü¤Ç25Ê¬¤Î¥í¥¹¤òµÊ¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¤Î¥í¥ó¥°¥é¥ó¤ä¥·¥ç¡¼¥È¥é¥ó¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤¬¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤È°Û¤Ê¤ë¹½À®¡¦»þ´ÖÂÓ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤À¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¤Ê¤Ë¤è¤ê¡¢¥ê¥¹¥¯¤òÉé¤Ã¤Æ¹¶¤á¤ÆÆÀ¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ëÍ½Áª¥¢¥¿¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆÀ¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ê¤É²¿¤â¤Ê¤¤¥Õ¥ê¡¼Áö¹Ô¤Î¡¢¤½¤ì¤âÁö¤ê»Ï¤á¤ËÉÔÍÑ°Õ¤Ê¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤òµÊ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦»ö¼Â¡£¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Î¥·¡¼¥È¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ë¤«ÈÝ¤«¤ò¿³ºº¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëº£¤Î³ÑÅÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¶Ë¤á¤ÆÂç¤¤Ê¸ºÅÀºàÎÁ¤òºî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ë¥é¥´¥¹¤Ç¤Î¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Ï¡¢¥Þ¥·¥ó¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤¬·è¤·¤Æ½çÄ´¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤â¥¹¥×¥ê¥ó¥ÈÍ½Áª¤Ç6°Ì¤ËÄÀ¤ß¡¢¥¹¥×¥ê¥ó¥È¥ì¡¼¥¹¤Ç¤â1Âæ¤¬¥ê¥¿¥¤¥¢¤·¤Æ¤Î4°Ì¤¬Àº°ìÇÕ¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤òº¹¤·°ú¤¤¤Æ¤â¡¢³ÑÅÄ¤¬SQ1¤Ç¤Ä¤±¤é¤ì¤¿0.717ÉÃ¤â¤Îº¹¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤ËÂç¤¤¹¤®¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¥Þ¥·¥ó¤ä¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¤Îº¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¿¥¤¥ä¤Î¥°¥ê¥Ã¥×¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ú¤½Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÂç¤¤ÊÌäÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ÖÁ´ÂÎÅª¤Ë¥°¥ê¥Ã¥×¤¬Á´Á³¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¤Ê¤¼¤Ê¤Î¤«¤ÏÆæ¤Ç¤¹¡£¤Ê¤¼¤³¤ó¤Ê¤Ë¥°¥ê¥Ã¥×¤¬°ú¤½Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¥Þ¥·¥ó¤«¤é²¿¤«¤ò¸«¤Ä¤±½Ð¤¹¤³¤È¤Î¤Û¤¦¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ê³ÑÅÄ¡Ë¡Ú2Âæ¤È¤â¤ËQ1ÇÔÂà¤Ï19Ç¯¤Ö¤ê¡Û
¡¡³ÑÅÄ¤Ïµ¬Äê³°¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×ÊÑ¹¹¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¥Ô¥Ã¥È¥ì¡¼¥ó¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¥¹¥×¥ê¥ó¥È¥ì¡¼¥¹¤ËÎ×¤ß¡¢¥Ç¡¼¥¿¼ý½¸¤Î¤¿¤á¤ÎÁö¤ê¤Ë¤¢¤Æ¤¿¡£¤¢¤ë°ÕÌ£¤Ç¤³¤ì¤Ï¡¢¥¹¥×¥ê¥ó¥ÈÍ½Áª¤Ç¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤³¤Î¤Þ¤Þ¾¡¤Æ¤Ê¤¤¾õ¶·¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡¢¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤Î¤¿¤á¤Î¥Á¡¼¥à¥×¥ì¡¼¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¥¹¥×¥ê¥ó¥È¤Ç¤Ï¶âÍË¤ËÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿Ææ¤Î¥°¥ê¥Ã¥×ÉÔÂ¤¬²ò¾Ã¤µ¤ì¡¢¥Þ¥·¥ó¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò¸µ¤Ë¡¢¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤â³ÑÅÄ¤âÍ½Áª¡¦·è¾¡¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤ò¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤ËÊÑ¤¨¤¿¡£¤·¤«¤·¤³¤ì¤¬Âç¼ºÇÔ¤Ç¡¢2Âæ¤È¤â¤ËQ1¤ÇÇÔÂà¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤È¤·¤Æ¤Ï2006Ç¯¤ÎÆüËÜGP°ÊÍè19Ç¯¤Ö¤ê¤È¤¤¤¦°Û¾ï»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥¹¥×¥ê¥ó¥È¥ì¡¼¥¹¤ò½ª¤¨¤¿»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¥·¥ó¥Ð¥é¥ó¥¹Åª¤Ë¤â¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î¥Õ¥£¡¼¥ê¥ó¥°Åª¤Ë¤â¡¢¤È¤Æ¤âËþÂ¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ºÇÅ¬¤Ê¥¦¥¤¥ó¥É¥¦¤«¤é³°¤·¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤³¤ÇÍ½ÁªÁ°¤Ë¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤òÊÑ¹¹¤·¡¢¾¡Éé¤Ë½Ð¤¿¤ó¤À¡£·ë²ÌÅª¤Ë¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤¬²æ¡¹¤Î¥ì¡¼¥¹¤Î¤ä¤êÊý¤À¡£
¡¡²æ¡¹¤Ï¥ê¥¹¥¯¤ò¼è¤Ã¤Æ¹¶¤á¤ë¤·¡¢¤½¤Î¤¯¤é¤¤¥ê¥¹¥¯¤ò¼è¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¾¡¤Ä¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Ï·ë²ÌÅª¤Ë¤½¤ì¤¬Î¢ÌÜ¤Ë½Ð¤ÆÂå½þ¤òÊ§¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤³¿ô¥«·î¤Î´Ö¤Ë²æ¡¹¤ÏÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¥ê¥¹¥¯¤ò¼è¤ë·èÃÇ¤ò²¿ÅÙ¤â²¼¤·¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ì¤³¤½¤¬¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤ÎÀï¤¤Êý¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¤Ê¤ó¤À¡×
¡¡¥í¡¼¥é¥ó¡¦¥á¥¡¼¥¹ÂåÉ½¤¬¤½¤¦¸ì¤ë¤È¤ª¤ê¡¢2°Ì¤ä3°Ì¤ÇËþÂ¤¹¤ë¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¤Ë¾¡¤Æ¤Ê¤±¤ì¤Ð°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤ë¤Î¤¬¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤À¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢2ÀïÁ°¤Î¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¤Ç¤Ï¤³¤Î¹¶¤á¤Î»ÑÀª¤Ç¥Ý¡¼¥ë¥È¥¥¥¦¥¤¥ó¤ò¾¡¤Á³Í¤Ã¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¾¡Éé¤ËÇÔ¤ì¤¿¡£
¡¡¥Þ¥·¥ó¤Ë¤É¤ó¤Ê¶õÎÏÀÇ½¤ä¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤¬¤¢¤í¤¦¤È¤â¡¢¥¿¥¤¥ä¤ò»È¤¤¤³¤Ê¤»¤Ê¤±¤ì¤Ð¤½¤ÎÀÇ½¤òÏ©ÌÌ¤ËÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¼þ¤ê¤¬¥½¥Õ¥È¥¿¥¤¥ä¤òÍú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¤Ç¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ï¡¼¥É¥¿¥¤¥ä¤òÍú¤±¤Ð¡¢¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Î¥Þ¥·¥ó¤Ç¤¢¤í¤¦¤ÈºÇ²¼°Ì¤ËÄÀ¤à¡£¤½¤ì¤¬¹îÌÀ¤ËÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤¬¥µ¥ó¥Ñ¥¦¥íGP¤ÎÍ½Áª¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤¢¤¤é¤á¤Ê¤¤¤Î¤¬¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤À¤Ã¤¿¡£