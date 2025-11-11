海外出張から帰宅するパパを玄関で今か今かと待ち構える小さな女の子とミニチュアダックスフンドさん。ミニチュアダックスフンドさんがみせた女の子への気遣い、一緒に全力でお出迎えするその光景は記事執筆時点で647万回を超えて表示されており、4.4万件のいいねが寄せられることとなりました。

【動画：パパが海外出張から帰宅→小さな娘と犬が玄関で待っていて…尊すぎる『全力のおかえりなさい』】

パパが海外出張から帰宅すると…

Xアカウント『@chacha210309』に投稿されたのは、ミニチュアダックスフンド「ちゃちゃ」ちゃんと妹ちゃんのお姿。この日は、海外出張へ行っていたパパさんが帰って来る日。

その瞬間を今か今かと玄関のドア前で待機していたというちゃちゃちゃんと妹ちゃん。

女の子と一緒に全力でお迎えする犬の様子が話題に

ドアが開き、パパさんが顔を覗かせると…大急ぎで駆け寄り、出迎えたといいます。

パパさんが家の中に入ってきて、妹ちゃんにハグをしている間、ちゃちゃちゃんはその周りを猛スピードでぐるぐると旋回。

妹ちゃんに歓迎の時間を譲ってあげようという優しさ、1秒でも早くパパさんに飛びつきたい気持ちがせめぎ合うその行動はあまりにも愛くるしいものだったそう。

しばらく旋回を続けた後、もう我慢できないとばかりにパパさんに飛びついて顔をペロペロ。『おかえり』『うれしい』『大好き』そんな感情が溢れ出る微笑ましい光景は、多くの人々をほっこり和ませることとなったのでした。

この投稿には「パパさんよかったですね」「お出迎えがパワフル」「平等にしないとだもんね」「パパさんの対応もイケメン」「平和で可愛い」など多くのコメントが寄せられています。

妹ちゃんとのやり取りが尊すぎる

2021年3月9日生まれのちゃちゃちゃんは、小さな妹ちゃんに優しく接する心優しい女の子。飼い主さんの前では赤ちゃんに、妹ちゃんの前ではお姉ちゃんに…。ちゃちゃちゃんが見せてくれるさまざまな表情はあまりにも尊いもの。

ご家族に溺愛されながら幸せに暮らすちゃちゃちゃんのお姿は、日々多くの人々にミニチュアダックスフンドの魅力、小さなお子さんとの素敵な暮らしぶりを発信し続けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@chacha210309」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。