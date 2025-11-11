Image: TAITO

ゲームセンターへ足を踏み入れると、ずらりとクレーンゲームが並んでいるのも珍しくなくなりました。

すっかり「ゲームセンターの顔」になった感がありますが、そんなクレーンゲームにまつわる興味深い呼びかけを発見。

アミューズメント施設や家庭用ゲームを手掛けるタイトーが、60年前に自社で作ったふるーいクレーンゲーム機を探しているというのです。

しかも！最も有力な情報に賞金10万円!! クレーンゲーム1,000回遊べる!!!

「クラウン602を探せ！」プロジェクト

タイトーが探しているのは、1965年に制作・開発したクレーンゲーム機「クラウン602」の実機（または関連情報）。「#クラウン602を探せ！」全国大捜索プロジェクトと題して情報を募っています。

1965年に開発された国産初のクレーンゲーム機「クラウン602」は、当時の技術を駆使した画期的な製品として、高度経済成長期の日本に夢と希望を届けました。 しかし、時代の移り変わりとともにその姿は当社の記録から消え、現在ではわずかな写真資料が残るのみとなっています。本年は、国産初のクレーンゲーム機開発から60周年という節目の年です。この機会に「クラウン602」が日本のものづくりと人々の暮らしに果たした役割を再認識したいと考えております。 現物の発見のみならず、当時の挑戦やものづくり、そして日本の娯楽の歴史を振り返ることで、それらを次世代に承継つないでしていきたいと思います。 そこで、日本中の皆さまとともに、幻のクレーンゲーム機「クラウン602」を探すことができればと考えています。

情報提供の方法は専用情報提供フォーム、または「X」「Facebook」にて、「#クラウン602」または、「#クレーンゲーム60周年」のハッシュタグをつけて投稿すればOK。

募集期間は2025年10月24日（金）〜 2026年1月16日（金）23:59締切です。

（※その他、注意事項もあるので投稿前には公式サイトを要チェック）

／#クラウン602 を探せ！

＼

"クレーンゲームの原点"ともいえる

国内初のクレーンゲーム機

『クラウン602』って現存してる？

弊社は情報を求めております ‍♂️

✲ ✲ ✲

現存写真・昔みつけた写真

〇〇で見たなどの情報や

思い出エピソードなどなど

何か情報をお持ちの方

いらっしいませんか？… pic.twitter.com/dHnhfMOA8U - タイトー公式 (@TAITO) October 24, 2025

タイトーの公式Xのポストには、「◯◯で動いているのを見たような」「似ている機種なら知っています」などなど、本題ドンピシャではないけれど、もうこのリプライ欄だけでも面白い投稿が続々。

このプロジェクトの話をギズモード編集部でしてみたら「近所のホビーショップにこれっぽいのがあったような...？」とか言い出す人も。ちょっ、早速見てきて！

こういう未来技術遺産にはまだ制定されずとも、今では日本の「当たり前」みたいな光景を作ってきた機器って、たくさんありそうですよねぇ。

クラウン602、見つかりますように！

余談で、僕はつい「UFOキャッチャー」と呼んでしまうのですが、元はセガ製のクレーンゲームを指す機種名なんですってね。バンドエイドとかセロテープとかジップロックみたいなものか。ひとつ賢くなりました。

Source: タイトー