マツダ“新”「“ディーゼル”コンパクトSUV」 リッター“20km”以上走る＆全長4.4m級ボディ採用！ 約336万円からの「CX-30」が販売店でも話題に

新ディーゼルコンパクトSUV！

マツダは2025年10月9日、クロスオーバーSUV「CX-30」の一部改良を発表しました。

新グレードの追加を中心に、燃費性能や操作性、内装仕様の見直しが行われましたが、販売店ではどのような反響があるのでしょうか。

美しいスタイリングが特徴的！

【画像】超カッコイイ！ マツダ“新”「“ディーゼル”コンパクトSUV」を画像で見る（29枚）

CX-30は2019年に登場したコンパクトSUVです。

ボディサイズは全長4395mm×全幅1795mm×全高1540mm。都市部でも扱いやすく、機械式駐車場にも対応するサイズ感で、乗車定員は5名です。

エクステリアは、マツダらしい「魂動（こどう）デザイン」が採用されており、上質感とスポーティさを両立。安全装備には「i-ACTIVSENSE」による先進運転支援機能を多数搭載しています。

搭載されるパワートレインは、2リッターガソリンエンジン「e-SKYACTIV G 2.0」と1.8Lディーゼルエンジン「SKYACTIV-D 1.8」の2種類です。

今回の改良では、新グレード「XD Drive Edition」が追加されました。このグレードはディーゼル車専用で、ブラック塗装のアルミホイールやドアミラー、専用シグネチャーウィングなどを装備しています。

内装には黒革・白革の専用レザーシートを採用し、精悍な印象を強調。合成皮革のドアトリムも加えることで質感も向上しています。

また、一部グレードでは内装色がネイビーブルーからブラックへ変更されました。さらに、10.25インチディスプレイにApple CarPlay／Android Autoのタッチ操作に対応し、操作性が向上しています。

ディーゼル車の燃費も制御の見直しにより改善されました。2WD車では従来の19.5km／Lから20.2km／Lに、4WD車では18.7km／Lから19.2km／Lへと向上しています。

グレード体系では「XD Black Selection」が廃止されました。

価格（税込、以下同）は、特別仕様車「XD Drive Edition」が2WD車で336万500円、4WD車で359万7000円です。一部改良モデルは、2WD車が277万2000円から、4WD車が300万8500円からとなっています。

販売開始は2025年12月上旬を予定しており、予約受注はすでに全国のマツダ販売店で始まっています。

なお、「XD Drive Edition」はCX-30だけでなく、「マツダ3」「CX-5」「CX-60」「CX-80」にも同時展開されています。

※ ※ ※

販売店での反響について、都内のマツダ販売店の営業スタッフは以下のように話します。

「質感の高い内装や黒を基調とした外観が、上質さを求めるお客さまに響いています。

特に、普段からデザインや素材にこだわる方に好評です」

また、別の店舗では「燃費性能の向上に加え、装備の使い勝手も良くなったことで、実用性を重視する層からの関心も高まっています」との声もあり、幅広いニーズに応える仕様として評価されているようです。

都市型SUVとしての完成度をさらに高めたCX-30は、今後ますます注目を集める存在となりそうです。