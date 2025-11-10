プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「ニンニク香る！キノコとベーコンの和風パスタ」 「白菜とカマボコの和風コールスロー」 「甘酒バナナスムージー」 の全3品。
昆布茶が隠し味のパスタと、白菜のシャキシャキッとした食感が美味しいサラダ、甘酒の甘みがクセになるドリンクです。

【主食】ニンニク香る！キノコとベーコンの和風パスタ
ベーシックなキノコとベーコンの和風スパゲティ。昆布茶が味の決め手です！

調理時間：15分
カロリー：579Kcal
レシピ制作：料理カメラマン　横田 真未

材料（2人分）

スパゲティー  180~200g
  塩  12~16g
マイタケ  1パック シメジ  1/2パック ベーコン  (厚切り)60g
ニンニク  1片
オリーブ油  大さじ2
＜調味料＞
  昆布茶  小さじ1
  しょうゆ  大さじ1
  バター  10g
ネギ  (刻み)少々

【下準備】

マイタケ、シメジは石づきを切り落とし、食べやすい大きさに分ける。ベーコンは幅1cmに切る。ニンニクは包丁の背でつぶす。

【作り方】

1. たっぷりの熱湯2000mlに塩を加え、スパゲティーを入れる。くっつかないように時々菜ばしで混ぜながら指定時間通りゆで、ザルに上げる。

ゆで汁は後で使います。
2. フライパンにオリーブ油とニンニクを入れて火にかける。香りがたったらベーコンとキノコと(1)のゆで汁をお玉1杯加えて蓋をし、中火で5分煮る。

お玉1杯は約50mlを目安にしています。
3. (2)のフライパンにスパゲティーを加え、＜調味料＞の材料を加えて全体を混ぜ合わせる。器に盛り、ネギを散らす。

【副菜】白菜とカマボコの和風コールスロー
白菜を使う事でいつもと違った食感に。カマボコのピンク色が食卓を彩ります。

調理時間：10分
カロリー：84Kcal
レシピ制作：料理カメラマン　横田 真未

材料（2人分）

白菜  2~3枚
カマボコ  1/2板 キュウリ  1本 ニンジン  1/8本 塩  小さじ1
＜ドレッシング＞
  砂糖  小さじ1
  しょうゆ  少々
  コショウ  少々
  オリーブ油  大さじ1/2

【下準備】

白菜は長さ4cmのせん切りにする。カマボコは細切りにする。キュウリは端を切り落として斜め薄切りにし、さらに細切りにする。ニンジンは皮をむき、長さ3cmのせん切りにする。

ボウルで＜ドレッシング＞の材料を合わせる。

【作り方】

1. 抗菌の袋に白菜、キュウリ、ニンジン、塩を入れ、全体にしんなりするまでよくもむ。

2. ＜ドレッシング＞のボウルに、水気を絞った(1)とカマボコを加える。よく混ぜ合わせ、器に盛る。

【飲み物】甘酒バナナスムージー
美容とダイエット効果が期待出来る甘酒。栄養もあって腹持ちもするので朝の一杯にもオススメです。

調理時間：1分
カロリー：109Kcal
レシピ制作：料理カメラマン　横田 真未

材料（2人分）

甘酒  50ml
プレーンヨーグルト  150ml
バナナ  1本 氷  適量 ミントの葉  適量

【下準備】

バナナは皮をむき、幅1cmの輪切りにする。

【作り方】

1. ミントの葉以外の材料をミキサーに入れてかくはんし、氷を入れたグラスに注ぎ、ミントの葉を飾る。

濃度が濃い場合は牛乳、または水を少し足して下さい。