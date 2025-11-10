【今日の献立】2025年11月10日(月)「ニンニク香る！キノコとベーコンの和風パスタ」
プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「ニンニク香る！キノコとベーコンの和風パスタ」 「白菜とカマボコの和風コールスロー」 「甘酒バナナスムージー」 の全3品。
昆布茶が隠し味のパスタと、白菜のシャキシャキッとした食感が美味しいサラダ、甘酒の甘みがクセになるドリンクです。
【主食】ニンニク香る！キノコとベーコンの和風パスタ
ベーシックなキノコとベーコンの和風スパゲティ。昆布茶が味の決め手です！
調理時間：15分
カロリー：579Kcal
レシピ制作：料理カメラマン 横田 真未
塩 12~16g
マイタケ 1パック シメジ 1/2パック ベーコン (厚切り)60g
ニンニク 1片
オリーブ油 大さじ2
＜調味料＞
昆布茶 小さじ1
しょうゆ 大さじ1
バター 10g
ネギ (刻み)少々
ゆで汁は後で使います。
2. フライパンにオリーブ油とニンニクを入れて火にかける。香りがたったらベーコンとキノコと(1)のゆで汁をお玉1杯加えて蓋をし、中火で5分煮る。
お玉1杯は約50mlを目安にしています。
3. (2)のフライパンにスパゲティーを加え、＜調味料＞の材料を加えて全体を混ぜ合わせる。器に盛り、ネギを散らす。
【副菜】白菜とカマボコの和風コールスロー
白菜を使う事でいつもと違った食感に。カマボコのピンク色が食卓を彩ります。
調理時間：10分
カロリー：84Kcal
レシピ制作：料理カメラマン 横田 真未
カマボコ 1/2板 キュウリ 1本 ニンジン 1/8本 塩 小さじ1
＜ドレッシング＞
砂糖 小さじ1
しょうゆ 少々
コショウ 少々
オリーブ油 大さじ1/2
ボウルで＜ドレッシング＞の材料を合わせる。
2. ＜ドレッシング＞のボウルに、水気を絞った(1)とカマボコを加える。よく混ぜ合わせ、器に盛る。
【飲み物】甘酒バナナスムージー
美容とダイエット効果が期待出来る甘酒。栄養もあって腹持ちもするので朝の一杯にもオススメです。
調理時間：1分
カロリー：109Kcal
レシピ制作：料理カメラマン 横田 真未
プレーンヨーグルト 150ml
バナナ 1本 氷 適量 ミントの葉 適量
濃度が濃い場合は牛乳、または水を少し足して下さい。
