¥¢¥ë¡¦¥µ¥é¡¼¥à¶ä¹Ô¡¢Denodo¤ª¤è¤ÓNAIB IT¤ÈÀïÎ¬Åª·ÀÌó¤òÄù·ë
¥¢¥ë¡¦¥µ¥é¡¼¥à¶ä¹Ô (Al Salam Bank) ¤Ï¤³¤Î¤Û¤É¡¢Denodo¡¢Amazon Web Services¡¢¥Ð¡¼¥ì¡¼¥ó¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¥¤¥ó¥Æ¥°¥ì¡¼¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ëNAIB IT¤ÈÀïÎ¬ÅªÄó·È¤òÄù·ë¤·¤¿¡£
¡û·ÀÌó¤Î³µÍ×
¤³¤Î·ÀÌó¤Ï¡¢¥Ð¡¼¥ì¡¼¥ó¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó2030 (Vision 2030) ¤ÈDX¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡Ë¤Ë¸þ¤±¤¿Æ±¹ñ¤ÎÊý¸þÀ¤Ë±è¤Ã¤Æ¡¢¶ä¹Ô¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ÈAI¥¤¥ó¥Õ¥é¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤¿¤á¤ËDenodo Platform¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¤â¤Î¡£
¥Ð¡¼¥ì¡¼¥ó²¦¹ñ¤ÎÄ¹´üÅª¤Ê·ÐºÑ¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë±è¤¤¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ð¥ó¥¥ó¥°¤Ë¤ª¤±¤ë¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¥ê¡¼¥É¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Æ±¶ä¹Ô¤Î¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ûÄó·È¤Î¶ñÂÎºö
Denodo¤ÈNAIB IT¤È¤ÎÀïÎ¬Åª¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤Ï¡¢Æ±¹Ô¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëÀ®½ÏÅÙ¤ò¹â¤á¡¢¥Ç¡¼¥¿¤ÈAI¤Î³èÍÑ¤òºÇÅ¬²½¤·¡¢¸ÜµÒ¤Ë¤è¤êÎÉ¤¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤¿¤á¤Î½ÅÍ×¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×¤È¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
Æ±¹Ô¤Ï¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Î¥Ç¡¼¥¿Åý¹ç¤ÈAI¤òÍÑ¤¤¤¿Ê¬ÀÏ¤Ë¤è¤ê¡¢ÂÐ±þÎÏ¤ò¶¯²½¤·¡¢¶ÈÌ³¤Î½ÀÆðÀ¤ò¶¯²½¤·¡¢¤è¤ê¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥é¥¤¥º¤µ¤ì¤¿¥·¡¼¥à¥ì¥¹¤Ê¥Ð¥ó¥¥ó¥°ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
Æ±¹Ô¤Ç¤Ï¡¢Denodo Platform¤ÎÏÀÍý¥Ç¡¼¥¿´ÉÍýµ¡Ç½¤Ë¤è¤ê¡¢´ð´´¥·¥¹¥Æ¥à¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Ù¡¼¥¹¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¢¥Õ¥£¥ó¥Æ¥Ã¥¯¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Î¥Ç¡¼¥¿ÀÜÂ³¡¦´ÉÍý¤È¤¤¤¦½¾Íè¤Ç¤¢¤ì¤Ð¿ô½µ´Ö¤òÍ×¤¹¤ëºî¶È¤â¿ôÊ¬¤Ç½èÍý²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡û·ÀÌó¤Î³µÍ×
¤³¤Î·ÀÌó¤Ï¡¢¥Ð¡¼¥ì¡¼¥ó¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó2030 (Vision 2030) ¤ÈDX¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡Ë¤Ë¸þ¤±¤¿Æ±¹ñ¤ÎÊý¸þÀ¤Ë±è¤Ã¤Æ¡¢¶ä¹Ô¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ÈAI¥¤¥ó¥Õ¥é¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤¿¤á¤ËDenodo Platform¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¤â¤Î¡£
¡ûÄó·È¤Î¶ñÂÎºö
Denodo¤ÈNAIB IT¤È¤ÎÀïÎ¬Åª¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤Ï¡¢Æ±¹Ô¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëÀ®½ÏÅÙ¤ò¹â¤á¡¢¥Ç¡¼¥¿¤ÈAI¤Î³èÍÑ¤òºÇÅ¬²½¤·¡¢¸ÜµÒ¤Ë¤è¤êÎÉ¤¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤¿¤á¤Î½ÅÍ×¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×¤È¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
Æ±¹Ô¤Ï¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Î¥Ç¡¼¥¿Åý¹ç¤ÈAI¤òÍÑ¤¤¤¿Ê¬ÀÏ¤Ë¤è¤ê¡¢ÂÐ±þÎÏ¤ò¶¯²½¤·¡¢¶ÈÌ³¤Î½ÀÆðÀ¤ò¶¯²½¤·¡¢¤è¤ê¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥é¥¤¥º¤µ¤ì¤¿¥·¡¼¥à¥ì¥¹¤Ê¥Ð¥ó¥¥ó¥°ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
Æ±¹Ô¤Ç¤Ï¡¢Denodo Platform¤ÎÏÀÍý¥Ç¡¼¥¿´ÉÍýµ¡Ç½¤Ë¤è¤ê¡¢´ð´´¥·¥¹¥Æ¥à¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Ù¡¼¥¹¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¢¥Õ¥£¥ó¥Æ¥Ã¥¯¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Î¥Ç¡¼¥¿ÀÜÂ³¡¦´ÉÍý¤È¤¤¤¦½¾Íè¤Ç¤¢¤ì¤Ð¿ô½µ´Ö¤òÍ×¤¹¤ëºî¶È¤â¿ôÊ¬¤Ç½èÍý²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¡£