¡È¤¢¤Î¡É¥¢¡¼¥à¥¹¥È¥í¥ó¥°¤é¤òÇÚ½Ð¤·¤¿Ä¶Ì¾ÌçÂçÂ´¡¡¹ë½£½Ð¿È¤Î23ºÐ¡¦¿ù»³¤â¤â¤¬ÂçµÕÅ¾¹ç³Ê¤Ø¡È°ÎÂç¤Ê¡Ø65¡Ù¡É
¡ãJLPGAºÇ½ª¥×¥í¥Æ¥¹¥È 3ÆüÌÜ¡þ6Æü¡þJFEÀ¥¸ÍÆâ³¤¥´¥ë¥Õ¶æ³ÚÉô ¡Ê²¬»³¸©¡Ë¡þ6464¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼72¡äÂè2¥é¥¦¥ó¥É½ªÎ»»þ¤Î½ç°Ì¤Ï¥È¡¼¥¿¥ë10¥ª¡¼¥Ð¡¼¡¦96°Ì¥¿¥¤¡£¤½¤³¤«¤é¶Ã°Û¤ÎÄÉ¤¤¾å¤²¤ò¤ß¤»¤¿¤Î¤¬¡¢¥×¥í¥Æ¥¹¥È½éÄ©Àï¤Î¿ù»³¤â¤â¤À¤Ã¤¿¡£Ã¥¤Ã¤¿¥Ð¡¼¥Ç¥£¤Ï8¸Ä¡Ê¥Ü¥®¡¼1¤Ä¡Ë¤Ç¡¢¤³¤ÎÆü¥Ù¥¹¥È¤È¤Ê¤ë¡Ö65¡×¤òµÏ¿¡£¥È¡¼¥¿¥ë3¥ª¡¼¥Ð¡¼¡¦46°Ì¥¿¥¤¤È¤Þ¤À¹ç³Ê·÷³°¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¡ÈÂçµÕÅ¾¹ç³Ê¡É¤Ø¤Î²ÄÇ½À¤ò»Ä¤¹°ìÆü¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û2°Ì¤ÇºÇ½ªÆü¤Ë¸þ¤«¤¦¹â¹»3Ç¯À¸
¡Ö¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¤¹¤´¤¯¤è¤¯¤Æ¥Ð¡¼¥Ç¥£¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤¿¤È¤³¤í¤ò¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó½¦¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¡£·ò¹¯Åª¤Ê¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤Î°ìÆü¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£Á°Æü¤Þ¤Ç¤Ï¥¢¥¤¥¢¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¶ì¤·¤ß¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«»×¤¤ÄÌ¤ê¤Î°ÌÃÖ¤Ë¤Ä¤±¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÂÓÆ±¤¹¤ëÉã¤È¤ÎÄ´À°¤Ç¡¢¥°¥ê¥Ã¥×¤Î°ÌÃÖ¤òÄã¤¯¹½¤¨¤ë¥¹¥¿¥ó¥¹¤ËÄ´À°¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¥Ñ¡¼¥ª¥óÎ¨¤Ï½éÆü¤¬66.7¡ó¡Ê12/18¡Ë¡¢2ÆüÌÜ¤¬55.6¡ó¡Ê10/18¡Ë¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢3ÆüÌÜ¤Ï77.8¡ó¡Ê14/18¡Ë¤Þ¤Ç²óÉü¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¸ú²ÌÅª¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥Ñ¥Ã¥È¿ô¤â33¢ª30¢ª25¤È¼«Á³¤Ë¸º¾¯¡£¡Ö¾®¤µ¤Ê¤³¤È¡×¤¬Âç¤¤Ê·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£ºÇ½ª¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢¡Ø54¥Û¡¼¥ë½ªÎ»»þÅÀ¤Ç¡¢80°Ì¥¿¥¤¤Þ¤Ç¤Î¼Ô¡¢¤Þ¤¿¤Ï20°Ì¤Ë8ÂÇº¹¤Þ¤Ç¤Î¼Ô¤Î¤¦¤Á¡¢¤¤¤º¤ì¤«¿Í¿ô¤ÎÂ¿¤¤Êý¤òÂè4¥é¥¦¥ó¥É¤Ø¤Î¿Ê½Ð¼Ô¤È¤¹¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦µ¬Äê¤¬¤¢¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢96°Ì¤À¤Ã¤¿¿ù»³¤Ï¡¢¥¹¥¿¡¼¥È»þÅÀ¤ÇºÇ½ªÆü¤Ë¿Ê¤á¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤â½½Ê¬¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ì¤ÏËÜ¿Í¤â¾µÃÎ¤Î¤¦¤¨¡£¡Ö¤¤ç¤¦¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¡¢¥³¡¼¥¹¤ËÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢½Ð¿È¤Î23ºÐ¡£Ã±¿ÈÊÆ¹ñ¤ËÅÏ¤ê¡¢º£Ç¯5·î¤Ë¥Ñ¥Ç¥å¡¼Âç¤òÂ´¶È¤·¤¿¡£Î¾¿Æ¤Ï¤È¤â¤ËÆüËÜ¿Í¤À¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ë½»¤ó¤À·Ð¸³¤Ï¤Ê¤¯¡¢º£²ó¤â¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤«¤éÍèÆü¤·¼õ¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼¤ÎÍ½Áª²ñ¤â¼õ¤±¤¿¤¬¡¢¡ÖÆüËÜ¤Ï½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢ÊÆ¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤Ë¤¤¤ëÁª¼ê¤â¶¯¤¤¡£¶½Ì£¤ò»ý¤Á¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢ÆüËÜ¤Î¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤Ïº£Ç¯¤¬½éÄ©Àï¡£ÆüËÜ¸ì¤è¤ê¤â±Ñ¸ì¤Î¤Û¤¦¤¬¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆÀ°Õ¡×¤È¾Ð¤¦¤¬¡¢¡ÖÆüËÜ¤Ë½»¤ó¤Ç¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¶¯¤¤¡£3ÆüÌÜ½ªÎ»»þÅÀ¤Î¹ç³Ê¥é¥¤¥ó¤Ï¥È¡¼¥¿¥ë2¥¢¥ó¥À¡¼¡Ê15°Ì¥¿¥¤¡Ë¡£¤Þ¤À¤½¤³¤Þ¤Ç5ÂÇº¹¤¢¤ë¤¿¤á¡Ö¤¤ç¤¦¤¯¤é¤¤¤Î¥¹¥³¥¢¤Ç²ó¤é¤Ê¤¤¤È¡×¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤À¤¬¡¢¥Ó¥Ã¥°¥¹¥³¥¢¤ò½Ð¤»¤ë¤³¤È¤Ï¼«¤é¤¬¾ÚÌÀ¡£ÍèÇ¯¤«¤é¡Ö¾®¤µ¤¤º¢¤Ï1Ç¯¤Ë1²ó¡×Ë¬¤ì¤ëÄøÅÙ¤À¤Ã¤¿ÆüËÜ¤ò¼çÀï¾ì¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢2ÆüÂ³¤±¤Æ¤ÎÌÔÄÉ¤Øµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤ë¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¿ù»³¤¬Â´¶È¤·¤¿¥Ñ¥Ç¥å¡¼Âç¤Ï¡¢¿ÍÎà¤Ç½é¤á¤Æ·îÌÌÃåÎ¦¤ËÀ®¸ù¤·¤¿±§ÃèÈô¹Ô»Î¤Î¥Ë¡¼¥ë¡¦¥¢¡¼¥à¥¹¥È¥í¥ó¥°»á¤ä¡¢¥Î¡¼¥Ù¥ë¾Þ¼õ¾Þ¼Ô¤âÇÚ½Ð¤¹¤ëÊÆ¹ñ¤Ç¤â¶þ»Ø¤ÎÄ¶Ì¾Ìç¹»¤À¡£Ê¸ÉðÎ¾Æ»¤ò³¨¤ËÉÁ¤¤¤¿23ºÐ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î3ÆüÌÜ¤ÎÌö¿Ê¤¬ÂçµÕÅ¾¤Ø¤Î¡È°ÎÂç¤Ê°ìÊâ¡É¤Ë¤Ê¤ë¤«¡©¡ÊÊ¸¡¦´ÖµÜµ±·û¡Ë
