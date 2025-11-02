「EXILEいけるやん」「歌うまっ!!」長友佑都がイベントで熱唱
FC東京は2日、味の素スタジアムでファン感謝イベントを開催した。同日に公式TikTokを更新し、DF長友佑都が尾崎豊さんの名曲『I LOVE YOU』を熱唱する様子を公開した。
今週はJ1リーグが休み週となっており、クラブは「2025 FC TOKYO FAN COMMUNICATION DAY presented by JOYSOUND」と題したファン感謝イベントを実施した。イベントではステージ上で選手がカラオケをしていると、GK波多野豪の呼びかけで長友が登場。経験豊富なベテランがサングラスを装着してサプライズ歌唱を行った。
歌唱したのは名曲『I LOVE YOU』。動画では長友が柔らかい歌声で圧巻の歌唱力を発揮し、チームメイトも手拍子で盛り上げていた。
長友は歌い終わると「これで愛梨を落としました!」と妻の平愛梨さんとのエピソードも告白する大サービス。ファンからは「EXILEいけるやん」「歌うまっ!!」「うますぎる」といったコメントが寄せられている。
@tokyodorompa #長友佑都 が熱唱!! #FC東京 #JOYSOUND #サッカー #jリーグ ♬ オリジナル楽曲 - FC東京【公式】