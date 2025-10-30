大好きなアニメを生み出す日本での生活を夢見て、ネパールからやってきた仲のいい兄と弟。2人を引き裂いたのは、弟の11歳年上の交際相手による凶行だった。【全3回の第3回。第1回から読む】

【画像】浅香容疑者がプレゼントした香水、バダルさんのマジメさが浮かび上がる「漢字テスト」も

「警察の発表では弟の胸に深い傷があったと報じられていますが、実際の遺体には首やお腹、左腕や足首を含めて、数十か所の刺し傷がありました。左手には刃物が貫通した傷跡も。彼女の襲撃を避けようとして、できた傷なのかもしれません。変わり果てた姿に言葉が出ませんでした」

そう語ったのは、船橋市内のホテルで刺殺されたと見られるネパール国籍のチャンタール・バダルさん（21）の兄だ。

10月28日、千葉県警は、千葉市稲毛区に住むアルバイトの浅香真美容疑者（32）を殺人容疑で再逮捕したと発表した。浅香容疑者は今月5日午前4時35分から8時15分ごろまでの間、船橋市内のホテルで、ネパール国籍のチャンタール・バダルさんの胸などを包丁で刺し、殺害した疑いが持たれている。

日本のアニメが好きで、日本語を熱心に勉強し、学費を稼ぐために居酒屋と工場でアルバイトをしていたというバダルさん。その工場で出会ったのが、後に交際相手となる浅香容疑者だった。10月頭には「別れたい」と兄に語り、「彼女がめっちゃ泣いていた」とこぼすなど、事件直前に浅香容疑者との関係に悩んでいたというバダルさん。

事件当日、2人の間で一体何があったのか──。

10月4日、兄に「今日は彼女に会う最後」と言い残して家を出たバダルさん。しかし翌5日、警察から一本の電話がかかってきた。

「夕方に警察署から不幸な連絡があったんです。急いで警察署に駆けつけましたが、担当の警察官から『遺体はあまり見ない方がいい』と言われました。だからその時は弟の顔の確認くらいしかしませんでした。目の下には少しアザのようなものがあり、唇や頭にも少し血の塊がついているのが見えました。怖くて、それ以上は見られませんでした。だから、傷だらけの遺体を見たのはその後、火葬場でのことです。

後日、警察から現場の話を聞きましたが、辺り一面血の海で、ドアの目の前でうつ伏せになり死んでいたと聞いています。おそらく、怖くて逃げようとしていたのではないでしょうか。死因は、『循環血液量減少性ショック』と診断書には書かれていて、相当な量の出血があったのだと思います」（バダルさんの兄）

警察から聞いた現場の様子には、普段の弟の生活からは考えられない不可解な状況も確認されたのだという。

「不思議だったのは、大きなアルコール缶が現場に8本くらいあったと聞いたことです。実は弟にはDVTと言う『静脈血栓塞栓症』と呼ばれる持病がありまして、薬を飲まないと血が固まって足が腫れてしまう。そのため、血液をサラサラにする薬を朝晩毎日飲んでいました。だから血流が良くなりすぎるお酒は控えるようにしていたんです。リラックスできるからと言って多少飲むことはありましたが、弱いですし、8缶という量は異常に感じました。

浅香容疑者は小柄だから、体の大きい弟が抵抗できないように無理やり飲まされたのか、あるいは彼女が飲んだのかわかりませんが、違和感を覚えました」（同前）

振り返れば「幸せそうに見えた」という浅香容疑者とバダルさんの関係と凄惨な事件とのギャップに、兄は戸惑いを隠せない。

「彼女からプレゼントしてもらったナイキのスニーカーを嬉しそうに見せてくれたこともあったし、事件の日も履いて彼女に会いに行きました。彼女からは香水ももらったようで、ベッドの下のタンスに大事そうにしまっていた。だからこそ、私にはなぜ、こんなことになったのか、まったくわからない。彼女に会ってなんでこんなことをしたんだと直接話を聞きたいと思っています」（同前）

10月5日、119番をして消防に「バダルさんが自分でナイフで刺した」などと通報した浅香容疑者。そしてその日のうちに、事件の2日前に千葉市稲毛区の量販店で刃物2本を万引きした疑いで逮捕された。当時の取り調べでは「付き合っている彼氏と一緒に死のうと思い、どうせ死ぬなら盗んでもよいと思った」と供述していたという。

今回の殺人の容疑については当初、「間違いです」と否認していたが、その後は黙秘を続けている。警察は、犯行の経緯や動機についてさらに詳しく調べを進めている。

