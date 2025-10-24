トロントでもフリー打撃を行った

ドジャースの大谷翔平投手は23日（日本時間24日）、敵地トロントで行われたブルージェイズとのワールドシリーズ前日練習に臨んだ。敵地でも球場でフリー打撃を行った。

大谷はテオスカー・ヘルナンデス外野手、フレディ・フリーマン内野手と同組で打撃練習を行なった。計33スイングで14本の柵越え。5階席のスピーカー上部にぶち当てる推定150メートルの一発を放ち、見ていた者を驚かせた。

大谷は今ポストシーズン途中までは不振が続いており、15日（同16日）、本拠地ドジャースタジアムで異例の屋外フリー打撃を行った。移籍後、シーズンでは初めての行動だった。豪快な推定150m弾を放つなど、32スイングで14発の柵越えを放つと、2日後のリーグ優勝決定シリーズ第4戦で豪快な3発を叩き込んだ。

この日、大谷はロジャースセンターでの前日会見に臨んだ。「まずは自分の表現したいパフォーマンスを1番最初に出せるかどうか」と意気込んでいた。外でフリー打撃を行うことを明言し「あまりシーズン中は必要なかったですけど、試合も少ないので確認したいと思います」と語っていた。（Full-Count編集部）