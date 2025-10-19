ナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦

米大リーグのドジャースは17日（日本時間18日）、本拠地で行われたブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦を5-1で制し、4連勝でワールドシリーズ進出を決めた。大谷翔平投手は「1番・DH兼投手」で先発出場し、打っては3本塁打、投げては6回0/3を2安打無失点10奪三振と異次元の大活躍でシリーズMVPに。2本目の超特大弾では、両チームのベンチで対照的な光景が生まれた。

まさに両極端、対照的なリアクションとなった。

4回、大谷は飛距離469フィート（約142.9メートル）の超特大弾を右翼スタンドに叩き込んだ。この日2本目。三塁ベンチのドジャース・フリーマンは頭を抱え、マンシーは思わず爆笑。一方、ブルワーズの選手らは一塁側ベンチで呆然とした表情を浮かべ、明暗がくっきりとなっていた。

米専門局「MLBネットワーク」、米専門メディア「ドジャース・ネーション」がそれぞれSNSに公開した動画で、フリーマンは「いまだに言葉を失っているよ」と口にし、マンシーは「1本は完全に場外へ飛んで行ったよ。信じられない」と驚くほかなかった。

大谷は、初回、7回にもホームランを放ち、この日3発。投げても6回0/3を2安打無失点10奪三振。初回に3者連続三振を奪うなど圧倒的なパフォーマンスで、チームをワールドシリーズに導いた。



（THE ANSWER編集部）