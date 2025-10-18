リアルサウンド映画部の編集スタッフが週替りでお届けする「週末映画館でこれ観よう！」。毎週末にオススメ映画・特集上映をご紹介。今週は三浦大輔監督、5年間ありがとう石井が『さよならはスローボールで』をプッシュします。

●『さよならはスローボールで』

私は横浜DeNAベイスターズの大ファンです。まさにこの記事も2025年のシーズンが終わりを迎えた瞬間から書き始めました。1週間前は奇跡のような大逆転で天にも昇るような喜びを味わえましたが、、、そんな日々も今年は今日で終わりです。

横浜ファンになってから約30年あまり。リーグ優勝したのはこの期間で1度だけ、2024年は奇跡の日本シリーズ優勝も味わえましたが、大逆転負けや、大連敗、圧倒的最下位と底なし沼のような悲哀にも何度も直面してきました。にもかかわらず、毎シーズン懲りずに一球一打に一喜一憂し、人生の貴重な時間を野球に捧げています。

なぜ、自分はこれほど野球（というかベイスターズに）に惹きつけられているのか。サヨナラホームランの興奮を味わいたいから？ それとも、ただ誰かと同じチームを応援する喜びを味わいたから？ もはや理屈もないぐらい好きだからとしかいいようがないのですが、なんとなくひとつの答えをくれたような気がしたのが、異色の野球映画『さよならはスローボールで』でした。

まず伝たいのは、本作は野球自体の魅力を味わえるものではまったくないという点です。ハラハラするような試合展開もスーパープレーも、何も起きません。物語は、おじさんたちが草野球をするだけ。突き出たお腹、もたついた足、空を切るバット……。誇張抜きでカッコいいシーンも、カッコいい人も一人もいないんです。野球自体の魅力はオオタニサンも出場しているMLBのポストシーズンを観たほうが味わえることは間違いないです。

しかし、この「何でもない」映画が、批評サイトRottenTomatoesでは批評家支持率100%を叩き出し、カンヌ国際映画祭を魅了したのには理由があります。

物語の舞台は、中学校建設のためにもうすぐ取り壊されることが決まった野球場。男たちは、この場所で“最後の試合”を始めます。まさに、彼らの日常にとっての「9回裏」。しかし、誰も「これが最後だな……」なんて感傷的なことは口にしません。「おい、足動かせ！」「今の振っとけよ！」「ヘルニアで腰が……」など、いつも通りのヤジと、くだらない小競り合いを繰り返します。彼らは迫りくる「終わり」から目をそらすかのように、ただ無邪気に白球を追いかけ続けます。

彼らは分かっていながら、終わりを認めたくないだけなのでしょう。やがて日が暮れ、審判が帰宅し、ビールがぬるくなりボールが見えなくなっても、どうにか今日を終わらせたくない。その静かな抵抗が、少しずつ観る者の胸を締め付けていきます。

この映画が素晴らしいのは、野球の「待ち時間」の豊かさを描いている点です。カーソン・ランド監督は言います。「野球の試合におけるフィールドとは、基本的に『一瞬の出番のためにずっと待機し、出番が終わればまた次が来るまでずっと待つ』を繰り返す場所だ」と（プレス資料参照）。

そう、野球の魅力の本質は、劇的なプレーだけでなく、仲間とダラダラ喋ったり、ぼんやりと空を見上げたり、次に何が起きるかの期待感。あの膨大で愛おしい「待ち時間」にこそ、魅力が詰まっているのかもしれません。何も起きていないようで、でも着実に終わりへと向かう時間。その永遠のようで一瞬の時間を、選手と観客と多くの人とで共有しているのです。

球場で飲むビールは注ぎたてが一番美味しいのは確かです。でも、試合に夢中になるうち、いつの間にかビールはぬるくなっていきます。最高の瞬間は過ぎたのかもしれない。それでも、このぬるさこそが、自分がこの場所で、豊かな時間を過ごした証でもあるのです。

『さよならはスローボールで』は、人生のきらびやかなホームランではなく、何でもない瞬間の積み重ねこそが愛おしいのだと気づかせてくれます。映画を観終わった後なら、ぬるいビールの味も悪くないと思えるはず。そして、少しだけ切ない気持ちを抱えながら、自分の人生の続きへと、穏やかに歩き出せる一作です。（文＝石井達也）