¡Ú¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Û¥â¥¤¥Í¥í¤¬£Ã£Ó½éÀï¤Ø¡Ö¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤±¤ÐÁê¼ê¤Ï¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¥ê¥Ð¥ó¡¦¥â¥¤¥Í¥íÅê¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤¬£±£´Æü¡¢ÅÐÈÄÍ½Äê¤Î£Ã£Ó¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè£±Àï¡Ê£±£µÆü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¡Ë¤Ë¸þ¤±¤Æ°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Ã»´ü·èÀï¤Ç¥«¥®¤ò°®¤ë¥·¥ê¡¼¥º½éÀï¡£¥â¥¤¥Í¥í¤Ï¡Ö¤É¤Î»î¹ç¤âÂç»ö¤À¤¬¡¢¤³¤Î°ìÀï¤â¤¹¤´¤¯Âç»ö¡£¤½¤¦¤¤¤¦»î¹ç¤òÇ¤¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï£¸ÅÙ¤ÎÂÐÀï¤Ç£´¾¡£±ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£±¡¦£¸£·¡£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤âà¥Ï¥àÉõ¤¸á¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ÁÒÌîÅê¼ê¥³¡¼¥Á¤¬¡Ö¤·¤ó¤É¤½¤¦¤À¤È»×¤¦Æü¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤Ë¤ÏÈèÏ«¤Î¿§¤¬¸«¤¨¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤ÎÅÐÈÄ¤«¤é¤Ï£³½µ´Ö¤Î´Ö³Ö¤¬¶õ¤¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¾õÂÖ¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¡£¥â¥¤¥Í¥í¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¬¤·¤Ã¤«¤êµå¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢Áê¼ê¤ÏÆÃ¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤º¤Ï¤½¤³¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÍê¤â¤·¤¤¥³¥á¥ó¥È¡££²Ç¯Ï¢Â³ºÇÍ¥½¨ËÉ¸æÎ¨¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿º¸ÏÓ¤¬¡¢Áê¼ê¤ÎÀª¤¤¤òÉõ¤¸¹þ¤à¹½¤¨¤À¡£