アルマーニ / ドルチの秋♡「オータム コレクション」で味わう上質なひととき

秋の訪れとともに、アルマーニ / ドルチから上質な甘さが届きます。ジョルジオ アルマーニが生み出す美学を「食」で体現する同ブランドより、2025年10月14日（火）に「オータム コレクション」が登場。ジャンドゥーヤとピーチのプラリネ、そして香り高い鉄観音烏龍茶の限定セットが、季節の彩りとともに心まで満たしてくれます。

アルマーニ / ドルチが贈る秋の「オータム コレクション」

2002年の誕生以来、世界中で愛されてきたアルマーニ / ドルチ。今回登場する「オータム コレクション」は、秋の深まりを感じさせる限定ボックスセット。

ジャンドゥーヤとピーチフレーバーを二層に重ねたプラリネは、香ばしさとフルーティな酸味が絶妙に調和。

さらに、アルマーニ / ドルチ ティーの中でも人気の高い「エッセンシア グァン イン ウーロン（鉄観音烏龍茶）」を厳選。香りと味わいのハーモニーが楽しめる贅沢な組み合わせです♡

デザインにも宿るアルマーニの美学

今回のパッケージは、ジョルジオ アルマーニ ウィメンズ 2025年秋冬コレクションのルックから着想を得た幾何学模様を採用。

深みのあるブルートーンに繊細なゴールドリボンをあしらい、上品で温かみのある仕上がりに。モチーフをかたどったタグも印象的で、ギフトにもぴったりの洗練されたデザインです。

アルマーニの世界観をそのまま映し出すこの限定ボックスは、贈る人のセンスを引き立ててくれるはずです♪

取り扱い店舗・価格情報

価格：12,600円（税込）



全国配送にも対応しており、代引き・クレジットカード遠隔決済（VISA・Masterのみ）が利用可能。送料は880円～（地域・サイズにより異なる）です。

詳細は公式サイト（アルマーニ / ドルチ 公式）をご確認ください。

発売日：10月14日（火）

取扱店舗：アルマーニ / ドルチ 銀座（東京都中央区銀座5-5-4 アルマーニ / 銀座タワー 1F）

営業時間：11:00～19:00

アルマーニ / ドルチで味わう、上質な秋のひととき

五感で楽しむ「上質な秋」をテーマに、素材と美しさを追求したアルマーニ / ドルチの「オータム コレクション」。

甘やかなプラリネと香り高い烏龍茶のマリアージュは、日常に特別な瞬間をもたらしてくれます。自分へのご褒美にはもちろん、大切な人への贈り物にもぴったり。

アルマーニの美学が宿る一箱で、心満たされる季節のティータイムをお楽しみください♡