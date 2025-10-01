10月スタート『ちょっとだけエスパー』大泉洋ら豪華キャスト7名が揃い“120秒予告”を公開！

主演・大泉洋×脚本・野木亜紀子、10月21日（火）よりスタートするジャパニーズ・ヒーロードラマ『ちょっとだけエスパー』。

【映像】インタビュー＆ポスター撮影メイキング

本作の主人公は、会社をクビになり、人生詰んだどん底サラリーマン・文太。

妻と離婚、財産分与と慰謝料で貯金が底をつき、ネットカフェを泊まり歩いている文太が再就職した会社で与えられた仕事は“ちょっとだけエスパー”になって「世界を救う」こと。さらに、「人を愛してはいけない」という実に不条理で不可解なルールまで課される。

そんなちょっと不思議なSFラブロマンスには、大泉洋（文太・役）をはじめ、文太の妻として暮らすことになる謎の女性を演じる宮粼あおい（四季・役）。

文太のエスパー仲間となるディーン・フジオカ（桜介・役）、高畑淳子（円寂・役）、宇野祥平（半蔵・役）。

文太らに接近する謎の大学生に北村匠海（市松・役）、そして文太らをエスパーにした張本人で「ノナマーレ」社長に岡田将生（兆・役）と豪華キャストが大集結。

放送スタートが待ち切れないなか、レギュラーキャストも勢揃いし、最新の120秒予告編が公開された。

ついにMISSION START――。出揃った個性あふれる7人のキャラクター＆初公開の本編映像が凝縮されており、ひと足早くドラマの世界観を楽しむことができる。

さらに、あわせて第1話のシーン写真も公開。半蔵の相棒・柴犬の佐助も初公開されている。