モトローラが日本向けスマホのAndroid 16へのOSバージョンアップの対象機種を案内！motorola razr 50・40シリーズやedge 60・50シリーズなど
|モトローラの日本向けスマホのAndroid 15へのOSバージョンアップ提供予定機種が案内！
Motorola Mobility（以下、Motorola）が同社のサポートWebサイトにて日本市場向け製品における最新プラットホーム「Android 16」へのOSバージョンアップを実施する対象機種を案内しています。現時点における対象機種は「motorola razr 50 ultra」および「motorola razr 50s」、「motorola edge 50 pro」、「motorola razr 40 ultra」、「motorola razr 40」となっています。
またリストにはありませんが、グローバル向けではAndroid 16へのOSバージョンアップを予定している「moto g56 5G」と同世代の「moto g66 5G」やそのキャリア向け「moto g66y 5G」にもAndroid 16が提供されるのではないかと予想されます。一方、より下位クラスの「moto g05」はAndroid 15が提供されるかは微妙なところで、さらに現時点でリストにはあるものの、より古い「motorola edge 40」や「motorola edge 40 neo」、「moto g64 5G」とその同等製品にはAndroid 16が提供されずにAndroid 15で終了となるようです。
Googleが開発・提供するスマホなど向けプラットホーム「Android」では今年6月に最新バージョンのAndroid 15が正式にリリースされ、Googleが自社ブランドで開発・販売している「Pixel」シリーズのスマホやタブレット向けにはすぐにAndroid 16へのOSバージョンアップを行うソフトウェア更新が提供されました。
他のメーカーからもAndroid 16へのOSバージョンアップが順次提供される予定ですが、今回、Motorolaが日本向け製品におけるAndroid 16へのOSバージョンアップを提供する予定の製品を案内しています。なお、MotorolaではAndroid 16へのOSバージョンアップとともに独自ユーザーインターフェース「MYUI 8.0」も提供しており、海外向け製品では以下の機種がAndroid 16へのOSバージョンアップの対象となっています。
＜海外において案内されているAndroid 16へのOSバージョンアップ対象機種＞
・motorola edge (2025)
・motorola edge 60 pro
・motorola edge 60
・motorola edge 60 fusion
・motorola edge 60 stylus
・motorola edge 50 ultra
・motorola edge 50 pro
・motorola edge 50 Neo
・motorola edge 50 fusion
・motorola edge 50
・motorola edge 40 pro
・motorola razr+ (2024)
・motorola razr (2025)
・motorola razr+ (2025)
・motorola razr ultra (2025)
・motorola razr 60
・motorola razr 60 ultra
・motorola razr 50 ultra
・motorola razr 50
・moto g power 2025
・moto g 2025
・motorola g stylus (2025)
・moto g56
・moto g86
・moto g86 power
・moto g85
・moto g75
・moto g55
・ThinkPhone 25 by Motorola
Motorola(モトローラ) motorola razr 50 ultra 12/512 ミッドナイトブルー 【正規代理店品】 PB410000JP
Motorola(モトローラ)
2024-12-06
記事執筆：memn0ck
■関連リンク
・エスマックス（S-MAX）
・エスマックス（S-MAX） smaxjp on Twitter
・S-MAX - Facebookページ
・Android 16 関連記事一覧 - S-MAX
・Software Upgrade | Motorola Support JP
・motorola.co.jp