¥Í¥³VSÁÈÄ¹¡á¥Í¥³¤Î°µ¾¡!?¡Ö¥Ç¥«¥¤´é¤ò¤µ¤ì¤ÆÌÛ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Û¤ÉÏ·¤¤¤Ü¤ì¤Á¤ã¤¤¤Í¤§¡ª¡×¤ÈÄ©¤à¤â´°ÇÔ¡Úºî¼Ô¤ËÊ¹¤¯¡Û
¸µ¶ËÆ»¤ÈÌîÎÉÇ¡½¡½¡£¡ÖÃç¤¬¤¤¤¤¤Î¤«°¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤Û¤Ã¤³¤ê¤¹¤ë¡×¡ÖÇ¤ÎÌµÉ½¾ð¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¯¤«¤ï¤¤¤¤¡×°ìÅÙÆÉ¤ó¤À¿Í¤Ï¡¢¥Ï¥Þ¤Ã¤ÆÈ´¤±½Ð¤»¤Ê¤¯¤Ê¤ëÊÒÁÒÍê( @kata_yoli)¤µ¤ó¤Î¡Ö¥ª¥ä¥¸¤È¤Ë¤ã¤óµÈ¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£¤É¤Á¤é¤âÀ¤ÃÎ¿É¤¤À¤¤ÎÃæ¤òÀ¸¤È´¤¤¤Æ¤¤¿¶¯¼ÔÆ±»Î¤ÎÀï¤¤¤¬¤ª¤â¤·¤í¤¤¡£
¢£ÆÉ¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÇ¤ÎÌµÉ½¾ð¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¯¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ô¡ª
ºî¼Ô¤ÎÊÒÁÒÍê¤µ¤ó¤Ï¡¢Ê£¿ô¤ÎÌ¡²è²È¤¬¡Ö¥ä¥¯¥¶¤ÈÇ¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÉÁ¤¯´ë²è¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢ËÜºî¡Ö¥ª¥ä¥¸¤È¤Ë¤ã¤óµÈ¡×¤òÉÁ¤»Ï¤á¤¿¤½¤¦¤À¡£¡ÖÇ¤Î¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¤Ì¥ÎÏ¤È¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ·ãÊÑ¤¹¤ë¿Í´Ö¤ò¸«¤Æ¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤òÉÁ¤¤¿¤¯¤ÆµÍ¤á¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈºîÉÊ¤Ë¹þ¤á¤¿ÁÛ¤¤¤òÌÀ¤«¤¹¡£
ÆÉ¼Ô¤«¤é¡Ö¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¯¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤È¿Íµ¤¤Î¤Ë¤ã¤óµÈ¤À¤¬¡¢¤½¤Î¤Þ¤ó¤Þ¤ë¤È¤·¤¿¥Õ¥©¥ë¥à¤Ë¤Ï¡¢ÊÒÁÒ¤µ¤ó¼«¿È¤¬¡Ö°ìÈÖ¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤È»×¤¦·Á¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£Åö½é¤Ï¡Ö¥Þ¥ó¥Á¥«¥ó¤È¤¿¤Ì¤¤Î¥Ï¡¼¥Õ¡×¤È¤¤¤¦¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊÀßÄê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Ï»¨¼ï¤È¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢ÊÒÁÒ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤Ë¤ã¤óµÈ¤ÏÇ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢Èà¤¬»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï²æ¡¹¿Í´Ö¤Ë¤ÏÃÎ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤ËÎ±°Õ¤·¤Ê¤¬¤éÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¸«¤Æ¤ë¿Í´Ö¤¬¾¡¼ê¤Ë²ò¼á¤·¤Æ¡¢°ì´î°ìÍ«¤¹¤ë¡£¤½¤³¤¬¤ª¤â¤·¤í¤¤¤·¡¢°¦¤ª¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
º£¸å¤ÎÅ¸³«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÊÒÁÒ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤Õ¤Õ¤Ã¤È¾Ð¤¨¤ë¥ª¥ä¥¸¤È¤Ë¤ã¤óµÈ¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤ÉÁ¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¤ª¸«¤»¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÈàÅù¤ÎÂ¦ÌÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢ÊÒÁÒ¤µ¤ó¤Ï¡Ö³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦Àº¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â1¿Í¤È1É¤¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÆÉ¼Ô¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò»Ä¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£Ç°¦¤Î¶¯¤¤ÊÒÁÒ¤µ¤ó¤À¤¬¡¢¼Â¤ÏÇ¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤Î¤¿¤á¡ÖÇ¤È¤ÎÀ¸³è¤Ï³ð¤ï¤ÌÌ´¡×¤À¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ó¤Ê³ð¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤Ì´¤ò¤®¤å¤Ã¤ÈµÍ¤á¹þ¤ó¤À¡Ö¥ª¥ä¥¸¤È¤Ë¤ã¤óµÈ¡×¤ò¤¼¤Ò°ìÅÙÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
