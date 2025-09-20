[9.20 プレミアリーグ第5節](ロンドン スタジアム)

※23:00開始

<出場メンバー>

[ウエスト・ハム]

先発

GK 23 アルフォンス・アレオラ

DF 2 カイル・ウォーカー・ピータース

DF 3 マキシミリアン・キルマン

DF 12 E. Diouf

DF 15 コンスタンティノス・マブロパノス

MF 7 クリセンシオ・サマーフィル

MF 8 ジェームズ・ウォード・プラウズ

MF 10 ルーカス・パケタ

MF 18 マテウス・フェルナンデス

MF 20 ジャロッド・ボーウェン

FW 9 カラム・ウィルソン

控え

GK 1 マッズ・ハーマンセン

DF 5 イゴール

DF 25 ジャン・クレール・トディボ

DF 30 オリバー・スカールズ

MF 24 ギド・ロドリゲス

MF 27 スングトゥ・マガサ

MF 39 アンディ・アービング

FW 11 ニクラス・フュルクルク

FW 17 ルイス・ギリェルミ

監督

グレアム・ポッター

[クリスタル・パレス]

先発

GK 1 ディーン・ヘンダーソン

DF 5 マクサンス・ラクロワ

DF 6 マーク・グエヒ

DF 26 クリストファー・リチャーズ

MF 2 ダニエル・ムニョス

MF 3 タイリック・ミッチェル

MF 10 ジェレミ・ピノ

MF 18 鎌田大地

MF 19 ウィル・ヒューズ

MF 20 アダム・ウォートン

FW 14 ジャン・フィリップ・マテタ

控え

GK 31 レミ・マシューズ

DF 17 ナサニエル・クライン

DF 23 ジェイディー・カンボ

DF 24 ボルナ・ソサ

MF 8 ジェフェルソン・レルマ

MF 12 クリスタンタス・ウチェ

MF 55 ジャスティン・デベニー

MF 59 R. Cardines

FW 9 エディ・エンケティア

監督

オリバー・グラスナー

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります