ウエスト・ハムvsクリスタル・パレス スタメン発表
[9.20 プレミアリーグ第5節](ロンドン スタジアム)
※23:00開始
<出場メンバー>
[ウエスト・ハム]
先発
GK 23 アルフォンス・アレオラ
DF 2 カイル・ウォーカー・ピータース
DF 3 マキシミリアン・キルマン
DF 12 E. Diouf
DF 15 コンスタンティノス・マブロパノス
MF 7 クリセンシオ・サマーフィル
MF 8 ジェームズ・ウォード・プラウズ
MF 10 ルーカス・パケタ
MF 18 マテウス・フェルナンデス
MF 20 ジャロッド・ボーウェン
FW 9 カラム・ウィルソン
控え
GK 1 マッズ・ハーマンセン
DF 5 イゴール
DF 25 ジャン・クレール・トディボ
DF 30 オリバー・スカールズ
MF 24 ギド・ロドリゲス
MF 27 スングトゥ・マガサ
MF 39 アンディ・アービング
FW 11 ニクラス・フュルクルク
FW 17 ルイス・ギリェルミ
監督
グレアム・ポッター
[クリスタル・パレス]
先発
GK 1 ディーン・ヘンダーソン
DF 5 マクサンス・ラクロワ
DF 6 マーク・グエヒ
DF 26 クリストファー・リチャーズ
MF 2 ダニエル・ムニョス
MF 3 タイリック・ミッチェル
MF 10 ジェレミ・ピノ
MF 18 鎌田大地
MF 19 ウィル・ヒューズ
MF 20 アダム・ウォートン
FW 14 ジャン・フィリップ・マテタ
控え
GK 31 レミ・マシューズ
DF 17 ナサニエル・クライン
DF 23 ジェイディー・カンボ
DF 24 ボルナ・ソサ
MF 8 ジェフェルソン・レルマ
MF 12 クリスタンタス・ウチェ
MF 55 ジャスティン・デベニー
MF 59 R. Cardines
FW 9 エディ・エンケティア
監督
オリバー・グラスナー
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
