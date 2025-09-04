グーグル（Google）は、Gboardの「AIライティングツール」や、LE Audio対応のBluetoothデバイス2台で同時に音楽を再生できる機能など、Androidの新機能を発表した。

AIライティングツール

グーグルのキーボードアプリ「Gboard」から、これまで以上に簡単に、より正確なメッセージを作成できるとする。タップするだけで、「フォーマルに」「表現力豊かに」「簡潔に」といったトーンで文章を校正してくれるという。

スペルや文法の修正で文章を改善したり、タップするだけでメッセージ全体を校正したりできるとのこと。テキストの校正と書き直しはすべてデバイス上でおこなわれるため、データのプライバシーは確保されると説明する。

Emoji Kitchen

Gboardで利用できる絵文字合成機能「Emoji Eitchen」で、作成した絵文字をお気に入りに追加する機能が追加される。

複数人でオーディオの共有

スマートフォンにLE AudioのBluetoothヘッドホンを2台ペアリングし、友達と同時に音楽を楽しめるとする。

また、グループでオーディオを共有する方法も拡張され、QRコードを使って「プライベートブロードキャスト」を作成し、複数の人を招待できるようになる。

Quick Shareがより便利に

ファイル共有機能「Quick Share」が再設計され、送信と受信を瞬時に切り替え、共有する写真をプレビューし、受信したファイルをすぐに開くことができるようになるという。進行状況のインジケーターが新しくなり、ファイルの転送状況をリアルタイムで確認できるとする。