名古屋名物「ぴよりん」と老舗料亭が夢のコラボ♡「河文ぴよりん」登場

名古屋の愛されスイーツ「ぴよりん」が、この秋、老舗料亭「河文」と夢のコラボレーションを果たします。宇治の銘茶「後昔」の抹茶を使用した特製の「河文ぴよりん」は、伝統と遊び心が融合した和洋折衷の逸品。テイクアウトでは定番ぴよりんとのおでかけセットが限定販売され、アフタヌーンティーでは河文の庭園を望む贅沢な空間で特別メニューと共に堪能できます。数量限定なので、早めの予約がおすすめです♡

河文ぴよりんおでかけセット

テイクアウトでは「河文ぴよりん」と「定番ぴよりん」を一度に味わえる「おでかけセット」が登場。

価格は1,500円（税込）で、各日120セット限定、ひとり2セットまで購入可能です。販売日は2025年10月1日～3日、11月27日の計4日間。

販売時間は15時～16時、THE KAWABUN NAGOYA北門でのお渡しとなります。購入は河文公式サイトからの事前予約・事前決済が必須となっているので、販売開始日をチェックしておきたいですね。

抹茶ぴよりん入りアフタヌーンティー

「河文ぴよりん」を主菓子に据えた特別なアフタヌーンティーも必見。価格は5,500円（税・サービス料込）で、こだわりのお茶と共に楽しめます。

セット内容はミニぴよりんをはじめ、豆乳パンナコッタ、栗きんとん、葡萄清涼寄せ、マスカット大福、和栗のモンブランなど和洋の甘味が勢ぞろい。

開催は10月～11月の計13日間、1日2部制で各回10名限定。落ち着いた庭園を眺めながら味わう、秋のひとときを彩る特別体験になりそうです。

予約方法と販売スケジュール

どちらも数量限定で、河文公式サイトからの事前予約制。アフタヌーンティーは営業3日前の19時までの受付となります。

アレルギーの有無や注意点については、必ず事前に店舗へ相談を。未就学児の来店は不可となっているため、大人のためのひとときを安心して楽しめるのも魅力です。

名古屋でしか出会えない特別なぴよりん

名古屋を代表するスイーツ「ぴよりん」と老舗料亭「河文」のコラボによって生まれた「河文ぴよりん」。

抹茶の深い味わいと、遊び心あふれる可愛らしさを兼ね備えた特別な一品です。数量限定のテイクアウトや、贅沢なアフタヌーンティーでしか味わえない貴重な体験は、この秋の思い出にぴったり♡

名古屋ならではの伝統とスイーツ文化の融合を、ぜひご自身の五感で楽しんでみてください。