元AKB48「板野友美」の“600万超え”「高級外車」が話題に！ 前田敦子と乗った「高級SUV」どんな車？ 「あつとも激エモ」「なんか泣ける」と反響も

元AKB”ともちん”「高級SUV」の運転姿が話題に

アイドルグループAKB48の元メンバーで、現在モデル・実業家として活躍し、一児の母でもある板野友美さんが2025年7月31日、自身のYouTubeチャンネルを更新。

動画では、元AKB48の同期・前田敦子さんとともに旅行の一幕を映した動画がアップされました。

【動画】超カッコイイ！ 「板野友美」×「高級SUV」の姿を動画で見る！

動画冒頭では、板野さんが愛車を運転する様子が映されており、スタイリッシュなドライブシーンに注目が集まっています。

元AKB48「板野友美」さんの高級SUVどんなモデル？（Photo：時事）

板野さんは、「今日はなんと」「じゃーん あっちゃんと旅行に行きます」と語りはじめ、助手席に座っていた前田さんは「楽しみにしていました」「やば！友の運転でしょ？」と興奮気味の様子で応答します。

2人で旅行に出かけるのは初めてだそうで、「初めてだよね！」と顔を見合わせながら「今日は楽しみたいと思います！」と笑顔を見せていました。

板野さんが運転していたのは、ホワイトで統一された広々とした車内が印象的な高級SUV。

インテリアや車両設計から、イギリスのSUVメーカー「ランドローバー」が展開する「レンジローバー イヴォーグ」ではないかと見られています。

イヴォーグは、2012年に登場したコンパクトSUV。 現行モデルは2019年発売の2代目で、2023年には内外装の刷新を含む大規模なマイナーチェンジが行われました。

2025年3月には2026年モデルが発表され、新グレードも加わっています。

同車はレンジローバーシリーズのエントリーモデルで、全長4380mm×全幅1905mm×全高1650mmとコンパクトなサイズ感が特徴。日本の道路事情にも適した取り回しの良さが魅力です。

パワートレインはディーゼル車とガソリン車、PHEV車の3種類を用意し、駆動方式は全車4WDとなっています。

なお、車両価格（消費税込み）は、エントリーグレードでは661万円から、上級グレードでは916万円からと案内されています。

動画では、板野さんが道を間違えるというハプニングもありつつ、無事に海老名サービスエリアへ到着。 2人は変装もせず堂々と食事を楽しむ様子が映され、「貸切状態」「誰もいない」「サービスエリアで食事してるのオモロイ」といったコメントが寄せられました。

その後、無事箱根に到着。AKB48時代からともに歩んだ2人の仲の良さが垣間見れる旅行の様子が映され、動画を締めくくりました。

※ ※ ※

板野さんと前田さんの初旅行動画には、SNSでは多くの反響が寄せられています。

「神動画すぎる」「これだけでMVになりそう」といった声のほか、「あつとも激エモ」「なんか泣ける」と、2人の再会に懐かしさと感動を覚えるコメントも多数。

また「運転姿がかっこいい」「オーラがすごい」「レンジローバー似合いすぎ」 など板野さんの運転シーンや愛車の高級感にも注目が集まっていました。

ファンにとっては“夢のコラボ”とも言える動画で、SNS上でも大きな話題となっています。