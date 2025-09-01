「東京とどまるマンション」をご存じだろうか。災害発生時に自宅にとどまり「在宅避難」のできる設備を持つマンションを増やそうという取り組みだ。登録したマンションは、東京都から防災用の備蓄資材や非常用電源、浸水対策設備の導入にかかる費用の一部について補助を受けることができる。前身の制度は2012年から存在したが、2022年までの登録件数はわずか6件。それが一転、近年急速に数を伸ばしているというが、そこにはカラクリが――。都内マンションの販売価格を定点観測し続けるマンションブロガー「マン点」氏のレポートをお届けする。

東日本大震災を教訓に創設された「防災対応マンション」の支援制度だが

東日本大震災の教訓に創られた「防災対応マンション」支援制度

2011年に東日本大震災が起きたあと、その際の被害を教訓に、多くの自治体が「防災対応マンション」の支援制度を創設した。

首都圏では、東京都の「LCP住宅」（後に「東京とどまるマンション」に改称）、中央区の「防災対策優良マンション」、墨田区の「すみだ良質な集合住宅」、荒川区の「災害時地域貢献建築物」、横浜市の「よこはま防災力向上マンション」、川口市の「防災体制認定マンション」などがある。

関西圏では大阪府・大阪市の「防災力強化マンション」、岡山市の「防災力向上マンション」があり、仙台市でも「杜の都防災力向上マンション」と同様の制度がある。

しかし、残念ながらこうした制度のほとんどは機能していないと言える。

なぜなら東京都を除き、登録件数が伸びていないからだ（次図を参照）。横浜市・大阪市・仙台市の累計でも60件に届かず、大阪府ではわずか8件しかない。

補助金をつけて再出発した「LCP住宅」

では、なぜ東京都だけが突出しているのか。

2012年4月。震災の翌年度に東京都が始めたのが「LCP住宅」制度である。LCPとは、Life Continuity Performanceの略、つまり「居住継続性能」を意味する。

制度創設の狙いは明快で、それは停電時にも最低限、水が出てエレベーターが動くこと。そして、防災マニュアルを策定・運用することだった。そうした条件を満たすマンションを登録・公開し、都民の安心と自助努力を支えよう、という仕組みである。

ただ、創設当初、非常用発電機の設置や廃熱利用の努力義務、15年以上の機器委託期間など、登録に立ちはだかる“高すぎる壁”があった（その後、壁は取り払われた）。

2020年には要件を拡充し、防災マニュアルの義務化も始まった。しかし立派な理念とは裏腹に登録は一向に増えず、その件数は11年間でわずか6件。「LCP住宅」という分かりにくい名前も相まって、存在感は消えかけていた。

転機となったのは、2023年1月だ。東京都が「LCP住宅」制度を「東京とどまるマンション」と改称し、補助金を付けて再出発したのだ。ここから一気に件数が跳ね上がる。

爆発的な伸びをみせる「とどまるマンション」登録数

その急増のほどはデータを見れば一目瞭然である。

旧制度で11年間6件だった登録数が、制度改正後は2023年度に218件、2024年度に399件。2025年度も5月末時点ですでに28件となっている（次図を参照）。

これほど劇的な変化は、名称変更だけでは説明できない。実は理由は別にあるのだが、それは記事の後半で解説する。

次に、都内の自治体別／評価別での分布を見てみよう。

「東京とどまるマンション」は星1〜星3の三段階評価となっている。

☆：ソフト対策のみ、またはハード対策（非常用電源3日未満）

☆☆：ハード対策（3日以上）またはソフト＋ハード（3日未満）

☆☆☆：ハード対策（3日以上）＋ソフト対策

上記を踏まえて登録マンションの評価別／自治体別の分布を見ると、いくつかの特徴が浮かび上がってくる（次図を参照）。

最多は世田谷区の60件。しかし星3はゼロだ。一方の江東区の登録数は58件だが、そのうち13件が星3で、23区の中では最も“三つ星”が多い。

都心3区（千代田・中央・港）はいずれも高評価比率が高く、品川区も健闘している。立地の差というより、防災意識の差が表れているのだろうか。

2000年以前のマンションは星1評価がほとんど

さらに登録時期ではなく、「竣工時期」で分析すると違った面が見えてくる。

竣工時期を横軸、階数を縦軸、総戸数を円の大きさで、さらに☆評価が分かるよう3色に分けてグラフを描いてみた（次図を参照）。

小規模なマンションは竣工時期に関わらず広く分布。20階建てを超える大規模なマンションは、2000年代以降に多い。また、防災力の高い星3評価は、2000年以降に多いことも分かる。

さらに、年代別に☆評価の件数を集計してみた（次図）。

星2評価と星3評価は、2000・2010年代に多いことが確認できる。

逆に言えば、1990年代以前に竣工したマンションは、その大半が星1評価ということだ。なぜ、1990年代以前の古いマンションは星1評価どまりなのか。理由は単純で、古い物件ほど設備更新に限界があるからである。

透ける予算バラマキによる「実績作り」

件数よりも肝心なのが、ハード／ソフト対策の実施状況である（次図を参照）。

実は登録マンション652件のうち、「ハード対策」を講じているのは93件のみで、3日以上稼働できる電源を持つマンションは53件しかない。

一方「ソフト対策」は646件の登録はある。登録マンションの実に99％がマニュアル策定や防災訓練を実施している計算になる。

これは言い方を変えると、登録マンションの実態は「汗をかけばできる」取り組みが中心ということだ。

東京都の補助を活用すれば、簡易トイレや発電機なども安価に手に入る。町会と連携すれば負担ゼロで資器材を揃えることも可能である。

結果として登録件数は急増した。しかし、厳しい見方をすれば「予算バラマキで集めた登録」という側面もある。

主な補助金は3つ。都庁HPによると、（1）防災備蓄資器材（上限66万円／補助率3分の2。町会等と連携し合同防災訓練を実施する場合は上限100万円まで全額補助）、（2）非常用電源を設置（発電機が上限1500万円／補助率2分の1、蓄電池が上限1316万円／補助率4分の3）、（3）浸水対策設備（上限75万円／補助率2分の1）となっている。

東京都財務局の資料をあたると、2023年度に0.9億円で始まった補助制度の予算は、以降毎年3億円ずつ増えている（次図を参照）。

内訳をみると、補助金は通常分（補助率2/3）は毎年1億円、地域連携分（補助率100%）は2024年度以降1億円の予算がついている。

2024年度は補助金だけで2億円。登録399件で割れば、1件あたり50万円相当の税金である。

この構図は、マイナンバーカード普及策と似ている。大量の税金を投じ、制度利用を広げているというわけだ。

「見せかけの防災」との見方も

制度を見直し、名称を変え、補助金制度の導入によって、登録件数は一気に増えた。しかし、肝心の“とどまる力”、すなわち災害が起きた際にその場で暮らし続けられるマンションは本当に増えたと言えるのか。

現実には、登録物件の9割以上がソフト対策を講じているが、非常用電源が3日以上稼働する物件は、全体のわずか8％にとどまる。見せかけの防災、名ばかりの安心になっていないだろうか。

「東京とどまるマンション」が、単なる税金のバラマキに終わるのか。それとも、都市防災の実効性をともなった制度に育つのか――。問われているのは、「とどまる」という言葉の“本質”である。

【著者プロフィール】

マン点（まんてん） マンションアナリスト。一級建築士。20年以上続けている不動産ブログ「マンション・チラシの定点観測」の管理人

