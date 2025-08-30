ÏÃÂê²Ô¤®¤Î¡Ö°ÜÀÒ¤Î±½¡×¤ò¤è¤½¤Ë¡¢µ×ÊÝ·ú±Ñ¤Ï¤¤¤è¤¤¤è¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤Î¹¶·â¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤ÎÍ½´¶
¡¡¥Û¡¼¥à³«ËëÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿Âè£²Àá¤Î¥¨¥¹¥Ñ¥Ë¥ç¡¼¥ëÀï¤Ç¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¡Ê°Ê²¼¥é¡¦¥ì¥¢¥ë¡Ë¤Îµ×ÊÝ·ú±Ñ¤Ï¡¢Á°Àá¥Ð¥ì¥ó¥·¥¢Àï¤ËÂ³¤¤¤Æ¹¥¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Ù¥¹¥È¥²¡¼¥à¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢½ÅÍ×¤Ê»î¹ç¤À¤Ã¤¿¡£µ×ÊÝ¤Ï¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤ë¤¿¤Ó¡¢Å¨¤Ë¥¹¥È¥ì¥¹¤ò¡¢ÉÔ¶ñ¹ç¤òºî¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£½øÈ×¡¢¼«¿È¤¬¥´¡¼¥ë¤Ë¶á¤Å¤¤¤¿¥·¡¼¥ó¤ä¡¢±¦Â¤Ç¤¤¤¤¥¯¥í¥¹¤ò¶¡µë¡¢¤½¤·¤Æ»î¹ç½ªÈ×¤ÎÈ¿·â¤Ë¤â¤Ò¤ÈÌò¤òÇã¤Ã¤¿¡×
¡¡¥¹¥Ú¥¤¥óÂç¼ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¡Ø¥¨¥ë¡¦¥à¥ó¥É¡¦¥Ç¥Ý¥ë¥Æ¥£¡¼¥Ü¡Ù¤Ï¡¢µ×ÊÝ¤Ë¹âÉ¾²Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¨¥¹¥Ñ¥Ë¥ç¡¼¥ëÀï¤Ë¥Õ¥ë½Ð¾ì¡¢£²ÆÀÅÀ¤Îµ¯ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿µ×ÊÝ·ú±Ñ¡Ê¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¡Ë photo by Mutsu Kawamori¡¿MUTSUFOTOGRAFIA
¡¡°Ê²¼¤Ï¡¢»î¹ç¸å¤Îµ×ÊÝ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤À¡£
¡Ö¤â¤Ã¤È¼çÌò¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¼þ¤ê¤Î¿Í¤¬¼«Ê¬¤Ëµá¤á¤Æ¤¤¤ëÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤Ç¡×
¡Ö¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¡¢¸åÈ¾¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡Ø¿·¤·¤¤¥·¡¼¥º¥ó¡¢´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë»î¹ç¤ÎÎ®¤ì¤òÊÑ¤¨¡¢Àï¤¦»ÑÀª¤ò¸«¤»¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡Ù¤ÈÆþ¤ê¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡Öº£¥·¡¼¥º¥ó¡¢¼«Ê¬¤¬ÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï"¿ô»ú"¡×
¡Ö¥¹¥Ó¡Ê¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó¡¦¥¹¥Ó¥á¥ó¥Ç¥£¡Ë¤È¤âÏÃ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Â¿¤¯¤Î¼çÎÏ¤¬µî¤Ã¤Æ¡¢¥é¡¦¥ì¥¢¥ë¤Ç½ÅÍ×¤ÊÌò¤ò±é¤¸¤ëÈÖ¤¬¼«Ê¬¤ËÍè¤¿¤È»×¤¦¡×
¡¡¤½¤ì¤é¤ËÄÌÄì¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥é¡¦¥ì¥¢¥ë¤ÎÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤Î¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤À¡£
¡¡º£¤âµ×ÊÝ¤Î°ÜÀÒ¤Î±½¤Ï¤¯¤¹¤Ö¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Î¥¯¥é¥Ö¤¬Âç¶â¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ï¤¢¤¤é¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡Ö¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¤È¤Î¸ò´¹¥È¥ì¡¼¥É¡©¡×......¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¤É¤ì¤âº£¤Þ¤ÇÁû¤¤¤Ç¤¤¿±½¥ì¥Ù¥ë¤Î°è¤ò½Ð¤Ê¤¤¡£¤Þ¤º¡¢2029Ç¯£¶·îËö¤Þ¤Ç·ÀÌó¤Î¤¢¤ë¥é¡¦¥ì¥¢¥ë¤¬¼êÊü¤¹°Õ»×¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£µ×ÊÝËÜ¿Í¤âÂç¶â¤ò¤â¤é¤¨¤ë¤Ê¤é¤É¤³¤Ç¤â¤¤¤¤¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¤¹¤Ç¤Ë³Æ¹ñ¤Ç¥·¡¼¥º¥ó¤¬³«Ëë¤·¡¢ÅÓÃæ²ÃÆþ¤¬¥Ï¥¤¥ê¥¹¥¯¤Ê¤Î¤â¾µÃÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡££¹·î£±Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¤¬¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¤Î°ÜÀÒ´ü¸Â¤À¤¬¡¢¥Í¥¿¸µ¤Î¿®ÍÑÅÙ¤¬Äã¤¤¡¢ÏÃÂê²Ô¤®¤Î°ÜÀÒ¾ðÊó¤Ï¤¤¤¤²Ã¸º¤Ë¤¹¤Ù¤¤À¡£
¡¡¥é¡¦¥ì¥¢¥ë¤Ï¥¨¥¹¥Ñ¥Ë¥ç¡¼¥ëÀï¤ÎËÁÆ¬10Ê¬´Ö¡¢Èó¾ï¤Ë¤¤¤¤·Á¤Ç»î¹ç¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Áê¼ê¤Î¥×¥ì¥¹¤ò¤¤¤Ê¤·¡¢¥Ü¡¼¥ë¤òÁ°¤Ë¿Ê¤á¤ë¡£µ×ÊÝ¤â¼«¤éºÝ¤É¤¤¥·¥å¡¼¥È¤òÂÇ¤Á¡¢¥¢¥ó¥Ç¥ë¡¦¥Ð¥ì¥Í¥Á¥§¥¢¤ËÀË¤·¤¤¥¯¥í¥¹¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£¥ß¥±¥ë¡¦¥ª¥ä¥ë¥µ¥Ð¥ë¤ä¥¸¥ç¥ó¡¦¥¢¥é¥ó¥Ö¥ë¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢²¿ÅÙ¤â¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ú¥Á¡¼¥à¤ÏÇÔËÌ¤«¤éµß¤¦¡Û
¡¡¤È¤³¤í¤¬Ï¢Â³¼ºÅÀ¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï°Õµ¤¾ÃÄÀ¤¹¤ë¡£¹¶·âÅª¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¡¢¼éÈ÷¤Î¼å¤µ¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Á¤°¤Ï¤°¤Ê°õ¾Ý¤ÇÁ°È¾¤ò½ª¤¨¡¢¸åÈ¾¤â¤Ê¤«¤Ê¤«È¿·â¤ËÅ¾¤¸¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤À¤¬60Ê¬¡¢µ×ÊÝ¤Ï¼«¿Ø¤Ç¥¸¥ç¥ó¡¦¥´¥í¥Á¥ã¥Æ¥®¤«¤é¤Î¥Õ¥£¡¼¥É¤ò¼õ¤±¡¢¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òºî¤Ã¤Æ¥Ñ¥Ö¥í¡¦¥Þ¥ê¥ó¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¡£¥Þ¥ê¥ó¤Ï¥´¡¼¥ëÁ°¤ËÁö¤ê¹þ¤ó¤À¥Ð¥ì¥Í¥Á¥§¥¢¤Ë¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤òÁ÷¤ê¡¢¤³¤ì¤Ï¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤ËËÉ¤¬¤ì¤«¤±¤ë¤â¤³¤Ü¤ì¡¢¥Ð¥ì¥Í¥Á¥§¥¢¤¬¥´¡¼¥ë¤Ë½³¤ê¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¤½¤·¤Æ68Ê¬¤Ë¤â¡¢µ×ÊÝ¤ÏÅ¨¿Ø¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡¢·Ú¤ä¤«¤Ê¥¿¡¼¥ó¤«¤é¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¥é¥¤¥ó´Ö¤Î¥ª¥ä¥ë¥µ¥Ð¥ë¤Ë¥Ñ¥¹¡£¥ª¥ä¥ë¥µ¥Ð¥ë¤¬¥ª¡¼¥ê¡¦¥ª¥¹¥«¡¼¥ë¥½¥ó¤Ø¥é¥¹¥È¥Ñ¥¹¤òÁ÷¤ë¤È¡¢±¦Â¤Ç¥Õ¥¡¡¼¥µ¥¤¥É¤ËÎ®¤·¹þ¤ó¤À¡£
¡¡µ×ÊÝ¤Ë¥¢¥·¥¹¥È¤Ï¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤ËÅù¤·¤¤¥×¥ì¡¼¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤òÇÔËÌ¤«¤éµß¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤Ä¤³¤¤¥Þ¡¼¥¯¤ò¤·¤Æ¤¤¿º¸¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Î¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥í¥á¥í¤òËÝÏ®¡£Ãæ¡¢³°¤È»Å³Ý¤±¤ò»È¤¤Ê¬¤±¡¢»þ´Ö¤òÄÉ¤¦¤´¤È¤Ëº¹¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£Áê¼ê¤Ï¥é¥°¥Ó¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê¥¿¥Ã¥¯¥ë¤Ç¤·¤«»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆ±ÅÀ·à¤Ç¸À¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢¥é¡¦¥ì¥¢¥ë¤¬¸åÈ¾¤Ë´¬¤ÊÖ¤·¤¿¤³¤È¡¢¤½¤Î´ú¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬µ×ÊÝ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¤½¤·¤ÆÁª¼ê¸òÂå¤¬ÁÕ¸ù¤·¤¿ÅÀ¤À¤í¤¦¡£»°¤Ä¤Î»ö¾Ý¤Ï¡¢µ×ÊÝ¤òµ¯ÅÀ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤³¤Ëº£¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥é¡¦¥ì¥¢¥ë¤ÎÌÀ¤ë¤¤Ãû¤·¤¬¸«¤¨¤¿¡£
¡¡¸òÂå½Ð¾ì¤·¤¿MF¥´¥í¥Á¥ã¥Æ¥®¡¢FW¥ª¥¹¥«¡¼¥ë¥½¥ó¤¬Æþ¤Ã¤¿Ìó15Ê¬´Ö¡¢¥é¡¦¥ì¥¢¥ë¤Ï£´¡Ý£´¡Ý£²¤ÎÃæÈ×¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É·¿¡Ê£´¡Ý£³¡Ý£³¤Î²ÄÊÑ¤È¤â¸À¤¨¤ë¤¬¡Ë¤Ë¶á¤¤ÉÛ¿Ø¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥È¥Ã¥×¤Ë¥ª¥¹¥«¡¼¥ë¥½¥ó¤¬Ä¥¤ê¡¢¥ª¥ä¥ë¥µ¥Ð¥ë¤¬¾¯¤·²¼¤¬¤ê¡¢¥Þ¥ê¥ó¤¬¥È¥Ã¥×²¼Åª¤Ë¡£µ×ÊÝ¡¢¥Ð¥ì¥Í¥Á¥§¥¢¤¬Ï¢·¸¤ò³èÈ¯²½¡£¥¢¥ó¥«¡¼¤Î¥´¥í¥Á¥ã¥Æ¥®¤¬¥¹¥Ó¥á¥ó¥Ç¥£¤ò×Ç×Ê¤Ä¤È¤µ¤»¤ë¥×¥ì¡¼¥á¥¤¥¯¤ò¸«¤»¡¢¹¶·â¤Î°µÎÏ¤¬ÇÜÁý¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥á¥ó¥Ä¤Ï¡¢¥é¡¦¥ì¥¢¥ë¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£15Ê¬¤Û¤É¤Ç¥ª¥ä¥ë¥µ¥Ð¥ë¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¡¢¥Ö¥é¥¤¥¹¡¦¥á¥ó¥Ç¥¹¤¬Æþ¤ê¡¢ÉÛ¿Ø¤ò¸µ¤ËÌá¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¼éÈ÷¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤¤«¤é¤À¤í¤¦¤¬¡¢¼«Ëý¤Î¹¶·âÎÏ¤òÁ°ÌÌ¤Ë½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏÂç¤¤Ê¼ý³Ï¤À¡£
¡¡²¿¤è¤ê¡¢µ×ÊÝ¤¬¹¶·â¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤ÆÃæ±û¤äº¸¤Þ¤Ç¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤È¡¢ÊÑ¸¸¤Î¹¶·â¤òÀ¸¤ß½Ð¤»¤ë¡£¥´¥í¥Á¥ã¥Æ¥®¤È¤Î¥Ñ¥¹¸ò´¹¤Ï¼Â¤Ë¥¹¥à¡¼¥º¤Ç¡¢Â¾¤Ë¤âµ×ÊÝ¤¬½Ä¥Ñ¥¹¤ò°ú¤½Ð¤¹¤È¡¢Ãæ±û¤«¤éÊ£¿ô¤ÎÁª¼ê¤¬¥´¡¼¥ë¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ»¦Åþ¤¹¤ë»Ñ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¥ª¥ä¥ë¥µ¥Ð¥ë¡¢¥Þ¥ê¥ó¡¢¥Ð¥ì¥Í¥Á¥§¥¢¤È¶á¤¤µ÷Î¥¤ÇÏ¢·¸¤·¡¢¥ª¥¹¥«¡¼¥ë¥½¥ó¤Î¤è¤¦¤ÊÄ¹¿È¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤ÇÇÛµå¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤âÁý¤¨¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¥¤¥Þ¥Î¥ë¡¦¥¢¥ë¥°¥¢¥·¥ëÁ°´ÆÆÄ¤ÏÍ¥¤ì¤¿»Ø´ø´±¤À¤¬¡¢ÉÛ¿Ø¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¥ê¥¹¥¯¤ò²óÈò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¶áÇ¯¤Ï¼éÈ÷¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¥»¥ë¥Ò¥ª¡¦¥´¥á¥¹¤ò¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤Çµ¯ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤â¡¢¼éÈ÷ÌÌ¤Î¼å¤µ¤òÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·¿·´ÆÆÄ¥»¥ë¥Ò¥ª¡¦¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¤Ï¡¢¥¨¥¹¥Ñ¥Ë¥ç¡¼¥ëÀï¤Ç¥»¥ë¥Ò¥ª¡¦¥´¥á¥¹¤òº¸¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Ëµ¯ÍÑ¡£¼éÈ÷ÌÌ¤Ç¤Ï¼åÅÀ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º¸Â¥¥Ã¥¯¤Ç¶ÉÌÌ¤Îµ»½Ñ¤Î¹â¤µ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¡¢µ×ÊÝ¤¬¤«¤Ä¤Æ¤Î¥À¥Ó¥É¡¦¥·¥ë¥Ð¤Î¤è¤¦¤Ë¹¶·â¤ò¤±¤ó°ú¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ê»þÂå¤òºî¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£ÍýÁÛ¤Ï¥È¥Ã¥×²¼¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¥È¥Ã¥×¤Î°ì³Ñ¤À¤¬¡¢¼«Í³¤ËÆ°¤±¤ë¤Ê¤é±¦MF¤â°¤¯¤Ê¤¤¡£Âç³°¤«¤é¡¢ÆÀ°Õ¤Î¥¦¥£¥ó¥°¥×¥ì¡¼¤â¤Ç¤¤ë¤«¤é¤À¡£
¡¡£¸·î31Æü¡¢¥é¡¦¥ì¥¢¥ë¤Ï¥¢¥¦¥§¡¼¤Ç¥ª¥Ó¥¨¥É¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£³«Ëë¤«¤éÏ¢ÇÔÃæ¤Î¾º³Ê¥Á¡¼¥à¤òÁê¼ê¤Ë¡¢¾¡¤ÁÅÀ£³¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£