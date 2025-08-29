Cocomi¡¢»°Ï¢¥Ô¥¢¥¹»Ñ¤¬ÏÃÂê¤Ë¡¡¥Àー¥¯¥«¥éー¤Î¥á¥¤¥¯¤È¹ç¤ï¤»¤¿¶áÀÜ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¥í¥í¥Î¥¢¡×
¡¡Cocomi¤¬¡¢¡ØONE PIECE¡Ù¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¥í¥í¥Î¥¢¡¦¥¾¥í¡×¤ò¥¤¥áー¥¸¤µ¤»¤ë»°Ï¢¥Ô¥¢¥¹¤ò¤Ä¤±¤¿»Ñ¤ò8·î28Æü¤ËInstagram¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ú²èÁü¡ÛCocomi¡¢Ì¡²è¥¥ã¥é¤Ë¸«¤¨¤ë»°Ï¢¥Ô¥¢¥¹»Ñ¡Ë
¡¡¡Ø¥Ï¥¤¥¥åー!!¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¢¥Ë¥á¹¥¤¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ëCocomi¡£¡Ö¥í¥í¥Î¥¢¡£¡×¤ÈÄÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖChristian Dior¡×¤¬Å¸³«¤¹¤ë²½¾ÑÉÊ¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖDior Beauty¡×¤«¤éºÇ¶á¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥ê¥Ã¥×¤òÅÉ¤Ã¤¿¥»¥ë¥Õ¥£ー¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥Èー¥êー¥º¤Ç¤Ï¥¾¥í¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤òÅºÉÕ¤·¤Æ¡¢ËÜÅê¹Æ¤òÃÎ¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤ËCocomi¤Ï¡¢¡Ö¥é¥Æ¤È¤ªÃý¤ê¡£w/ bestie¡×¤Èµ¤·¡¢Á´¿È¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³ー¥Ç¤ò¥Ý¥¹¥È¤·¤¿¡£
¡¡21Æü¤Ë¤Ï¡¢¥Àー¥¯¥«¥éー¤Î¥á¥¤¥¯¤ò»Ü¤·¡¢¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¡õ¥·¥çー¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À¥·¥Ã¥¯¤Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³ー¥Ç¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
