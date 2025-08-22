きちんと見えて暑くない「ラクで涼しいキレイな服」





「涼しくてキレイな」リネンの服

気象庁によるとこの猛暑は10月まで続く予報。秋の訪れが遅れそうな今年、夏の服をもう1着なら「リネン」の選択肢を。ナチュラル素材の心地よさはそのまま、ONの日にも対応するきちんと感。ただラクで涼しいだけじゃない、姿勢を正す服として「キレイなリネン」の服をピックアップ。







「涼しげ顔でほのかに甘い」ジャケット



フラワーモチーフのカットワークジャケットを、アクセ感覚でON。白のリネンですっきりととり込むと、フレアパンツで少し甘口に寄せてもフェミニンになりすぎない。 白リネンジャケット／イエナ 中に着た黒リネンベスト／バナナ・リパブリック 黒リネンパンツ／プルミエ アロンディスモン







「まっすぐなのに動きやすい」スリムに見えるロングスカート



「細くも広がりすぎもしない」落ち感のあるリネン素材。デザイン性のあるトップスに、スカートの質感で無地の上下をブラッシュアップ。まっすぐに見えて、適度な余白もある。そんな理想的なシルエットも、落ち感のあるリネン素材によるもの。すっきり見える形ながら、たっぷりとしたドレープの陰影によって、上下シンプルな装いにメリハリもつく。 ベージュリネンスカート／フラデリ 黒アシンメトリーハイネックトップス／カルバン・クライン







リネンのイージーパンツ

ニットのようなざっくりとした編み目により、ルーズなパンツの間のびを回避。黒並みに緊張感のある真っ白な色みで、ラクしてスマートな仕上がりに。天然繊維ラフィアとリネン・コットンをMIXした軽量感が魅力。直線的なフォルムにより、長め丈のトップスとでももたつく心配は不要。 白リネン混パンツ／MADISONBLUE（マディソンブルー） ノースリーブプルオーバー／l’heritage ｍartinique（マルティニーク ルミネ横浜）







