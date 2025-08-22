【ZARAの黒】がセンス良すぎ！ 40・50代の洗練見え♡「おしゃれベスト」
コーデをキリッと引き締めながら、リュクスなムードをまとえる黒のアイテム。ミドル世代の毎日コーデに取り入れるなら、手持ちの洋服にプラスワンしやすいベストがおすすめ。そこで編集部では【ZARA（ザラ）】に注目。アシンメトリーのデザインやクロシェ編みなど、ZARAらしいセンスが光るアイテムをピックアップしました。今シーズンは黒を上手く取り入れて、洗練見えを目指して。
アシンメトリーデザインで周りと差をつけて
【ZARA】「リネン入りベスト ZW COLLECTION」\13,590（税込）
アシンメトリーの裾やビッグカラーなど、ZARAらしい個性が光るベスト。エッジのきいたデザインで、ワンランク上のコーデに仕上げてくれるはず。清涼感のあるリネンがブレンドされているため、暑い季節でも着やすそう。シックな色味でコーデを引き締めつつ、ウエストのリボンが女性らしさも漂わせます。
シーズンムード満点なし透かし編みベスト
【ZARA】「クロシェ編みベスト ZW COLLECTION」\13,590（税込）
涼しげな透かし編みベスト。「夏に黒を着ると重たく見えそう」という心配も、こんなベストなら解消できるかも。フロントの2段リボンが、大人っぽさの中に程よい甘さを感じさせます。すっきりとしたVネックでTシャツやタンクトップに合わせやすく、シンプルになりがちな夏コーデのマンネリ打破にぴったり。
※すべての商品情報・画像はZARA出典です。
※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。
