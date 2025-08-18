Ç¤Á¤ã¤ó¤¬¾ûºÞ¤ò°û¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Ê¤¤¡Ä¡ÖÌô¤ò°û¤Þ¤»¤ë¥³¥Ä¡×¤òÆ°ÊªÉÂ±¡¤¬ÅÁ¼ø
°¦Ç¤Ë¾ûºÞ¤Î¤ªÌô¤ò½èÊý¤µ¤ì¤¿ºÝ¡¢¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«°û¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Ê¤¤¡Ä¡×¤È¤ªº¤¤ê¤Î»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©¥ê¥ÙÂç¤É¤¦¤Ö¤ÄÉÂ±¡¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê@liberalarts_animalclinic¡Ë¤¬¡¢¡Ö¾ûºÞ¤ò°û¤Þ¤»¤ë¥³¥Ä¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥Í¥³¤Á¤ã¤ó¤Ë¾ûºÞ¤ò°û¤Þ¤»¤ë¥³¥Ä
´é¤ò¾å¤Ë¸þ¤±¤Æ¡ÖÀå¤Î±ü¡×¤ËÌô¤òÃÖ¤³¤¦¡ª
¤¤¤¤Ê¤ê¾ûºÞ¤ò°û¤Þ¤»¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤º¤Ï¤¿¤¯¤µ¤óÉï¤Ç¤Æ°Â¿´¤µ¤»¤Æ¤¢¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¾å¼ê¤Ë°û¤á¤¿¤é¡¢Ë«¤á¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¤âÂçÀÚ¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£Ìô¤òÃÖ¤¯¾ì½ê¤â½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖÀå¤Î±ü¡×¤¬Àµ²ò¤Ê¤ó¤À¤½¤¦¡£
¡Ú¾ûºÞ¤òÄ¾ÀÜ°û¤Þ¤»¤ë¥³¥Ä¡Û
¡¤¿¤¯¤µ¤óÉï¤Ç¤Æ°Â¿´¤µ¤»¤ë¡£
¢¸¤»õ¤Î¸å¤íÂ¦¤ò¤Ä¤«¤à¡£
£¼«Á³¤Ë¸ý¤¬³«¤¯¤Î¤Ç¡¢´é¤ò¾å¤Ë¸þ¤±¤ÆÀå¤Î±ü¤ËÌô¤òÃÖ¤¯¡£
¤¿©Æ»¤ËÌô¤¬»Ä¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¥¹¥Ý¥¤¥È¤ä¥·¥ê¥ó¥¸¤Ç¿å¤ò°û¤Þ¤»¤ë¡£
¢¦½ÐÅµ¡§¥ê¥ÙÂç¤É¤¦¤Ö¤ÄÉÂ±¡¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡¿¥Í¥³¤Á¤ã¤ó¤Ø¾ûºÞ¤òÄ¾ÀÜ°û¤Þ¤»¤ë¥³¥Ä