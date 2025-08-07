¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤ËÂçÂÇ·â¡Ä¿·¥·¡¼¥º¥ó³«ËëÄ¾Á°¤Ë10ÈÖ¥Þ¥Ç¥£¥½¥ó¤¬±¦¤Ò¤¶Á°½½»ú¤¸¤óÂÓÃÇÎö
¡¡¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¡¦¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ñ¡¼¤Ï7Æü¡¢Æ±¥¯¥é¥Ö¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½MF¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥Þ¥Ç¥£¥½¥ó¤ÎÉé½ý¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¡¦¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ñ¡¼¤Ïº£·î3Æü¡¢´Ú¹ñ¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤È¤Î¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¥Þ¥Ã¥Á¤ò1¡Ý1¤Î¥É¥í¡¼¤Ç½ª¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£Æ±»î¹ç¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Þ¥Ç¥£¥½¥ó¤Ï75Ê¬¤«¤éÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢82Ê¬¤ò²á¤®¤¿¤³¤í¡¢Áê¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¥×¥ì¥¹¤Ë¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¤ËÉé½ý¡£86Ê¬¤Ë¤ÏÃ´²Í¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Æ¥Ô¥Ã¥Á¤ò¸å¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Æ±»î¹ç¤Î¸å¡¢¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¡¦¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ñ¡¼¤òÎ¨¤¤¤ë¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥Õ¥é¥ó¥¯´ÆÆÄ¤Ï¡¢¥Þ¥Ç¥£¥½¥ó¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öºò¥·¡¼¥º¥ó¤ËÈà¤¬Éé½ý¤·¤¿¤Î¤ÈÆ±¤¸¤Ò¤¶¤Î¥±¥¬¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¤Û¤Ü³Î¼Â¤À¡×¤ÈÀâÌÀ¡£Âç¤¤ÊÀÜ¿¨Åù¤â¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤ËÅÝ¤ì¹þ¤ó¤À¤³¤È¤È¡¢·Ú½ý¤Ç¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¤È´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥Þ¥Ç¥£¥½¥ó¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤«¤é¡¢¤½¤Î¾õÂÖ¤¬¿´ÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¡¦¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ñ¡¼¤Ï7Æü¡¢¥Þ¥Ç¥£¥½¥ó¤ÎÉé½ý¾õ¶·¤òÊó¹ð¡£±¦¤Ò¤¶¤ÎÁ°½½»ú¤¸¤óÂÓ¤òÃÇÎö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤Î¼ê½Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¶áÆüÃæ¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¡£¼ê½Ñ¸å¡¢¥Þ¥Ç¥£¥½¥ó¤Ï¥¯¥é¥Ö¤Î°åÎÅ¥Á¡¼¥à¤È¶¦¤Ë¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦¡£Î¥Ã¦´ü´Ö¤Ï¸øÉ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¥±¥¬¤Î¼ïÎà¤«¤é¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤È¡¢Ìó8¡Á10¥«·îÄøÅÙ¤ÎÎ¥Ã¦¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£
¡¡¥Þ¥Ç¥£¥½¥ó¤ÎÉé½ý¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥¯¥é¥Ö¤Ï¡Ö¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¡¦¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ñ¡¼¤ÎÁ´°÷¤¬¡¢¥¸¥§¡¼¥à¥º¤Î°ì¹ï¤âÁá¤¤´°Á´²óÉü¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»ä¤¿¤Á¤ÏÈà¤Î°ìÊâ°ìÊâ¤òÁ´ÎÏ¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÈ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ºß28ºÐ¤Î¥Þ¥Ç¥£¥½¥ó¤Ï¡¢2023Ç¯²Æ¤Ë¥ì¥¹¥¿¡¼¤«¤é¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¡¦¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ñ¡¼¤Ø´°Á´°ÜÀÒ²ÃÆþ¡£½éÇ¯ÅÙ¤«¤éÇØÈÖ¹æ10¤òÂ÷¤µ¤ì¤¿¡£ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¸ø¼°ÀïÄÌ»»45»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ç12¥´¡¼¥ë11¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¹¶·â¿Ø¤ÎÃæ¿´Áª¼ê¤Î°ì¿Í¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò¤±¤ó°ú¡£Á°µ¤Î¥Õ¥é¥ó¥¯´ÆÆÄ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ë¤â¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢ºòµ¨¤Î½ªÈ×¤Ë¤â¤Ò¤¶¤Î¥±¥¬¤ÇÎ¥Ã¦¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¡¦¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ñ¡¼¤Ç¤Ï¸ø¼°ÀïÄÌ»»75»î¹ç½Ð¾ì16¥´¡¼¥ë21¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
