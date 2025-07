【State of Play】 7月11日6時より配信開始(日本時間)

ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、7月11日6時より配信予定の「State of Play」にて「Ghost of Yōtei」(ゴースト・オブ・ヨウテイ)の特集を実施する。

「Ghost of Yōtei」は前作「Ghost of Tsushima」から約300年後を舞台に、主人公の武芸者 篤(あつ)が幼いころに殺された家族の仇敵を討つべく、蝦夷地を旅するアクションアドベンチャーゲーム。

番組ではSucker PunchのクリエイティブディレクターであるJoson Connell氏、Nate Fox氏をホストに迎えて約20分にわたって「Ghost of Yōtei」のゲームプレイの公開が予定されている。篤の旅路についての解説や、彼女の新しい武器や、日本の北端で繰り広げられる冒険を自分だけのスタイルで楽しむ方法、特別な新モードなどについても発表される。

