¡ØÃµÄå¡ª¥Ê¥¤¥È¥¹¥¯ー¥×¡Ù¶þ»Ø¤ÎÂç¹æµã¿À²ó¡¡Ë´¤14ºÐÂ©»Ò¤ÎÌ´¤ò52ºÐÊì¤¬³ð¤¨¤¿¡Ä¿Æ»Ò¤Î¡È°ì¿´Æ±ÂÎ¥é¥°¥Óー¡É¤òºÆÇÛ¿®
¡Ö¤³¤ì¤¾¿À²ó¡×¡Ö²áµîºÇ¹â¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ØÃµÄå¡ª¥Ê¥¤¥È¥¹¥¯ー¥×¡Ù¡ÊABC¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Î¡ÖË´¤Â©»Ò¥ê¥ç¥¦¥¹¥±¤ÎÌ´¡×ÊüÁ÷²ó¤¬ºÆÇÛ¿®¡£¡ÖË´¤Â©»Ò¥ê¥ç¥¦¥¹¥±¤ÎÌ´¡×¤Ï¡¢14ºÐ¤ÇÂ¾³¦¤·¤¿Â©»Ò¤ÎÌ´¤ò³ð¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Åö»þ52ºÐ¤À¤Ã¤¿Êì¿Æ¤¬Ê³Æ®¤·¤¿¥¨¥Ô¥½ー¥É¤À¡£±¿Æ°¥ª¥ó¥Á¤ÊÊì¿Æ¤¬¡¢¡ÈÂ©»Ò¤È¤·¤Æ¡ÉÄ¶¶¯¹ë¥é¥°¥ÓーÉô¤ËÆþÉô¤·¡¢¿Æ»Ò¤¬¡È°ì¿´Æ±ÂÎ¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ï¡¢²¿ÅÙ¸«¤Æ¤âÎÞ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡ª
¡ÚÆ°²è¡Û52ºÐÊì¤¬ÎÞ¡Ö¹Ô¤³¤¦¡¢¥ê¥ç¥¦¥¹¥±¡£°ì½ï¤Ë¹Ô¤³¤¦¡×¡¡Ì´¤ÎÃÏ¤Ø¸þ¤«¤¦¿Æ»Ò¤ÎBGM¤Ï¡¢Â©»Ò¤¬Âç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¥Ð¥ó¥É¤ÎÌ¾¶Ê¤Ç¡Ä¡Ä¡£
2024Ç¯6·î28Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ÖË´¤Â©»Ò¥ê¥ç¥¦¥¹¥±¤ÎÌ´¡×¤Î°ÍÍê¼Ô¤Ï¡¢Åö»þ52ºÐ¤À¤Ã¤¿Êì¿Æ¡£Èà½÷¤Ï¡¢¥é¥°¥Óー¤¬Âç¹¥¤¤À¤Ã¤¿14ºÐ¤ÎÂ©»Ò¡¦¥ê¥ç¥¦¥¹¥±¤µ¤ó¤ò¡¢2023Ç¯10·î¤ËÉÔÎ¸¤Î»ö¸Î¤ÇË´¤¯¤·¤¿¡£¿´¤ÎÀ°Íý¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤Êì¿Æ¤Ë¤Õ¤È²êÀ¸¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥ê¥ç¥¦¥¹¥±¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¡£Èà¤¬Æþ³Ø¤òÌ´¸«¤¿¥é¥°¥Óー¤ÎÄ¶Ì¾Ìç¡¦ÅìÊ¡²¬¹âÅù³Ø¹»¤Ø¹Ô¤¡¢¡Ö¥ê¥ç¥¦¥¹¥±¤È¤·¤Æ¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Á¡¢¥ê¥ç¥¦¥¹¥±¤ÈÃç´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤Éô°÷¤¿¤Á¤È¶¦¤ËÎý½¬¤ò¤¹¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¥ê¥ç¥¦¥¹¥±¤ÎÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤¿Ì´¤Î1¤Ä¤ò³ð¤¨¤¿¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤¿¤Î¤À¡£
Êì¿Æ¤ÎÇ®°Õ¤Ë¡¢¥é¥°¥Óー·Ð¸³¼Ô¤ÎÃµÄå¡¦¿¿±ÉÅÄ¸¡Ê¥¹¥ê¥à¥¯¥é¥Ö¡Ë¤Ï¿´¤òÂÇ¤¿¤ì¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Î¼èºà¤ÏÃÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÅìÊ¡²¬¤â°ÍÍê¤ò²÷Âú¡£Êì¿Æ¤Ï¡¢ÅìÊ¡²¬¥é¥°¥ÓーÉô153¿ÍÌÜ¤ÎÉô°÷¡È¥ê¥ç¥¦¥¹¥±¡É¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÆÃÊÌ¤ËÎý½¬¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Èà½÷¤Ï¥ê¥ç¥¦¥¹¥±¤µ¤ó¤È°ã¤Ã¤Æ¥¹¥Ýー¥ÄÁ´ÈÌ¤¬¤«¤Ê¤êÉÔÆÀ°Õ¡£¥Ñ¥¹¤ä¥¿¥Ã¥¯¥ë¡¢Áö¤ê¹þ¤ß¤È¤¤¤Ã¤¿Èó¾ï¤Ë¥Ïー¥É¤ÊÎý½¬¤Ç¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¥Ø¥È¥Ø¥È¤Ë¡Ä¡Ä¡£
¤·¤«¤·¡¢Êì¿Æ¤Ï¼å²»¤ò°ìÀÚÅÇ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤à¤·¤íÈà½÷¤Ï¡¢¡Ö³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥È¥é¥¤¤ò¼è¤ê¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤¬¹¥¤¡ª¡×¤È¡¢¾Ð´é¤ÇÎý½¬¤Ë¿©¤é¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£Ãç´Ö¤È¶¨ÎÏ¤·¡¢Å¨¥Áー¥à¤ò²¡¤·ÀÚ¤Ã¤Æ¤È¤Ë¤«¤¯¥Üー¥ë¤òÁ°¤ØÁ°¤Ø¤È±¿¤Ö¡Ä¡Ä¡£¤½¤ì¤Ï¡¢À¸Á°¤Î¥ê¥ç¥¦¥¹¥±¤µ¤ó¤Î¥×¥ìー¥¹¥¿¥¤¥ë¤½¤Î¤â¤Î¡£ÅìÊ¡²¬¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à»Ñ¤Ç¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ò¶î¤±¤ëÊì¿Æ¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤®¤ì¤â¤Ê¤¯¥ê¥ç¥¦¥¹¥±¤µ¤ó¤¬½É¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
ÅìÊ¡²¬¥é¥°¥ÓーÉô¤Ë´¶¼Õ¤¹¤ëÊì¿Æ¤Î¹æµã¥·ー¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢½ª»Ï¶»¤òÄù¤áÉÕ¤±¤é¤ì¤ë±ÇÁü¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª°ìÆ±¤¬ÎÞ¡£ÊüÁ÷Åö»þ¡¢¹æµã¤·¤¿»ëÄ°¼Ô¤âÂ¿¤¤¡£X¾å¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤â¤¦¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤¬²¿Ëç¤¢¤Ã¤Æ¤âÂ¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ä¡Ä¤³¤ì¤¾¿À²ó¡×¡ÖÃµÄå¥Ê¥¤¥È¥¹¥¯ー¥×²áµîºÇ¹â¤«¤â¡×¡ÖÂç¹æµã¤Ç¤·¤¿¡£Å·¹ñ¤Î¥ê¥ç¥¦¥¹¥±·¯¤â´î¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Ï¤º¡×¡ÖÅÓÃæ¥ê¥ç¥¦¥¹¥±·¯¤ËÆþ¤ìÂØ¤ï¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤¯¤é¤¤¡¢³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¥é¥°¥Óー¤·¤Æ¤¤¤¿52ºÐ¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¡£ÎÞ¤¬»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Â³½Ð¤·¤¿¡£
ÊüÁ÷¸å¤ËÅìÊ¡²¬¥é¥°¥ÓーÉô¤Ï¡¢¡ÖÎáÏÂ6Ç¯ÅÙÊ¡²¬¸©¹â¹»Áí¹çÂÎ°éÂç²ñÁª¼ê¸¢Âç²ñ ·ó Á´¹ñ¹â¹»Áí¹çÂÎ°éÂç²ñÊ¡²¬¸©Í½Áª ·ó Âè104²óÁ´¹ñ¹â¹»Âç²ñÊ¡²¬¸©Í½ÁªÂç²ñ¡×¤ÇÍ¥¾¡¡£25Ç¯Ï¢Â³35²óÌÜ¤Î²÷µó¤À¡£Æ±Éô¤Ï¡¢Éô°÷¤¿¤Á¤¬¥ê¥ç¥¦¥¹¥±¤µ¤ó¤Î´é¼Ì¿¿¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¼Ì¤ë½¸¹ç¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¤Æ¡¢Instagram¤ÇÍ¥¾¡¤òÊó¹ð¡£¤³¤ì¤Ë¿¿±ÉÅÄÃµÄå¤Ï¡¢¡Ö¼Ì¿¿¸«¤Æ²¼¤µ¤¤¡£¥ê¥ç¥¦¥¹¥±·¯¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£ÅìÊ¡²¬¹â¹»¤Ë·É°Õ¤ÈÇï¼ê¤ò¡£ÎÞ¤¬½Ð¤¿¡×¤ÈX¤ÇÈ¿±þ¤·¡¢ºÆ¤Ó´¶Æ°¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
ÎÞ¤Ê¤·¤Ë¤Ï¸«¤é¤ì¤º¡¢¸åÆüÃÌ¤â´¶Æ°¤¹¤ë¡ÖË´¤Â©»Ò¥ê¥ç¥¦¥¹¥±¤ÎÌ´¡×¡£¤³¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ò´Þ¤à3ËÜ¤Î°ÍÍê¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡ØÃµÄå¡ª¥Ê¥¤¥È¥¹¥¯ー¥×¡Ù2024Ç¯6·î28ÆüÊüÁ÷²ó¤Ï¡¢Æ°²èÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹TVer¤ÇÌµÎÁÇÛ¿®Ãæ¤À¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÀ¸Á°¤ÎÂ©»Ò¤Î±ÇÁü¡¢¿Æ»Ò¤Î¡È°ì¿´Æ±ÂÎ¥é¥°¥Óー¡É¡¢Êì¿Æ¤¬¹æµã¤·¤¿¥é¥¹¥È¥·ー¥ó¡Ä¡Ä¡£¥¹¥¿¥¸¥ª°ìÆ±¤â»ëÄ°¼Ô¤â½ª»ÏÎÞ¡¢ÎÞ¡¢ÎÞ