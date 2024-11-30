º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÈÌ©Ìó¤Ê¤é¡ÖFBIËÜ³ÊÄ´ºº¡×¤Î²ÄÇ½À¡Ä»î¤µ¤ì¤ëMLB¤ÎàËÜµ¤ÅÙá
¡¡ÉÔ²º¤Ê¶õµ¤¤¬Éº¤¤»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¥í¥Ã¥Æ¤«¤é¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤ò»È¤Ã¤Æ£Í£Ì£Â°ÜÀÒ¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ëº´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¡Ê£²£³¡Ë¤Ë´Ø¤·¤Æ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¤ÎàÌ©Ìóá¤¬µ¿¤ï¤ì¤ë¾ì¹ç¡¢£Í£Ì£Â¤¬ËÜ³ÊÄ´ºº¤Ë¾è¤ê½Ð¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ÈÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤¿¡£¤½¤Î¸å¤ÎÅ¸³«¼¡Âè¤Ç¤Ï¡ÖÂè£²¤Î°ìÊ¿»ö·ï¡×¤Ë¤Þ¤ÇÈ¯Å¸¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Èµ¿¤¤¤ÎÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë£Í£Ì£Â´Ø·¸¼Ô¤â¤¤¤ëÃæ¡¢¤½¤ÎÁ´ÍÆ²òÌÀ¤Ë¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¹â¤¤¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥Ö¥ë¡¼¡×¤Ï£²£¸Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£¹Æü¡Ë¤Ëº´¡¹ÌÚ¤Î¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¿½ÀÁ¤¬£±£²·î£±£²Æü¡ÊÆ±£±£³Æü¡Ë¤Î¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°½ªÎ»¸å¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊóÆ»¡£²Ã¤¨¤Æ£±£µÆü¡ÊÆ±£±£¶Æü¡Ë°Ê¹ß¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥í¥Ã¥ÆÂ¦¤Ë·ÀÌó¶â³Û¤Î£²£°¡ó¤¬¾ùÅÏ¶â¤È¤·¤Æ¼ê¤ËÆþ¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤â¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤ÇÆ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢º£·î£±£°Æü¡ÊÆ±£±£±Æü¡Ë¤ËÊÆ»æ¡Ö¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥Ý¥¹¥È¡×¡ÊÅÅ»ÒÈÇ¡Ë¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¥í¥Ã¥Æ¤ÎÆ±Î½¤À¤Ã¤¿¥À¥é¥¹¡¦¥«¥¤¥±¥ëÅê¼ê¡Ê£³£¶¡Ë¤¬¡Öº´¡¹ÌÚ¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÆþÃÄ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤òÊ£¿ô¤Î¶Ú¤«¤éÊ¹¤¤¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¤³¤È¤òÌäÂê»ë¡£¤³¤ÎÈ¯¸À¤òºÆ¤Ó¼è¤ê¾å¤²¤Æ¡Ö¤½¤Î¤è¤¦¤ÊàÌ©Ìóá¤Î¾Úµò¤Ï¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö£Í£Ì£Â¤Ïº´¡¹ÌÚ¤È¸ò¾Ä¤¹¤ëÁ´µåÃÄ¤Î¾õ¶·¤òÃí°Õ¿¼¤¯´Æ»ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°ãÈ¿¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤ì¤ÐÄ´ºº¤Ë¾è¤ê½Ð¤¹¹½¤¨¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¤â¤·¤â¥¿¥ó¥Ñ¥ê¥ó¥°¡Ê»öÁ°¸ò¾Ä¡Ë¤Ê¤É¤ÎÉÔÀµ¤¬µ¿¤ï¤ì¤ë°Æ·ï¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢£Í£Ì£Â¤¬¼çÆ³¤·¤Æ¹Ô¤¦Ä´ºº¤È¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦ÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡£
¡¡¤¢¤ë£Í£Ì£Â´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«¡ÊæÆÊ¿Åê¼ê¡á£³£°¡Ë¤Î¶ä¹Ô¸ýºÂ¤«¤é°ãË¡ÅÒÇî¤ÎÆ¹¸µ¤ËÂ¿³Û¤Î°ãË¡Á÷¶â¤ò¹Ô¤Ã¤¿¿å¸¶°ìÊ¿¸µÄÌÌõ¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê£Æ£Â£É¡ÊÏ¢Ë®ÁÜºº¶É¡Ë¤Ë¤è¤ëÁÜºº¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È»ØÅ¦¤·¡¢¤³¤¦¤âÂ³¤±¤¿¡£
¡Ö£Í£Ì£Â¤¬ËÜµ¤¤Ê¤é¤Ð¡¢¥¿¥ó¥Ñ¥ê¥ó¥°¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë¥¹¥«¥¦¥È¤äÊÔÀ®´Ø·¸¼Ô¤«¤é·ÈÂÓÅÅÏÃ¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¤ò²ó¼ý¤·ºï½ü¤·¤¿¥Æ¥¥¹¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ê¤É¤âÉü¸µ¤·¤¿¾å¤ÇÅ°ÄìÅª¤ÊÄ´ºº¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥«¥Í¤ÎÎ®¤ì¤òÄ´¤Ù¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Åö³ºµåÃÄ¤«¤éÁê¼êÊý´Ø·¸¼Ô¤Ø»öÁ°¤Ë»ñ¶â¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤Ê¤É¤âÄ´¤Ù¤é¤ì¤ë¤Ï¤º¡×
¡¡¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢£Í£Ì£Â´Ø·¸¼Ô¤ÎÃæ¤Ë¤Ïº´¡¹ÌÚ¤È¤ÎàÌ©ÌóÀâá¤¬¤Þ¤³¤È¤·¤ä¤«¤Ë¤µ¤µ¤ä¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë´Ø¤·¡¢¤³¤ó¤Ê¿äÂ¬¤âÅê¤²¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Öº£¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï£Í£Ì£Â¤Î¹ñºÝ²½¤ò¥È¥Ã¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¤±¤ó°ú¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¾å¤ÎºÇ½ÅÍ×µåÃÄ¡£ÂçÃ«æÆÊ¿¤È¤¤¤¦¹ñºÝÅª¥¹¥¿¡¼¤òÊú¤¨¡¢¤¿¤Ã¤¿£±¥·¡¼¥º¥ó¤Çµð³Û¤ÊÇ¯ÊðÁí³Û£·²¯¥É¥ë¡ÊÌó£±£°£µ£°²¯±ß¡Ë¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ë¹¹ðÈñ¤äÊü±Ç¸¢ÎÁ¤ò²Ô¤®½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ëº£Ç¯¤Î´Ú¹ñ¤Ç¤Î³«ËëÀï¤ËÂ³¤¡¢ÍèÇ¯¤âÆüËÜ¤Ç¤Î³«ËëÀï¤¬¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯º£¤Î£Í£Ì£Â¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î²Ô¤®Æ¬¡£²¾¤Ëµ¿¤ï¤·¤¾õ¶·¤¬È¯À¸¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ËÜµ¤¤ÇÁÜºº¤Î¥á¥¹¤òÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ïµ¿¤ï¤·¤¤¡×¡Ê¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°µåÃÄ¥¹¥«¥¦¥È¡Ë
¡¡º´¡¹ÌÚÁèÃ¥Àï¤Î¥´¥ó¥°¤òÁ°¤Ë¤Þ¤ÀËÜÌ¿»ë¤µ¤ì¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¢ÂåÍý¿Í¤Ç¤¢¤ë¥¸¥ç¥¨¥ë¡¦¥¦¥ë¥Õ»á¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÆ°¤¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤«¡£²Ã¤¨¤Æ¡Ö¥í¥¦¥¡¦¥µ¥µ¥¤Î·ÀÌó»þ´ü¤ÏÍèÇ¯£±·î£±£µÆü¡ÊÆ±£±£¶Æü¡Ë°Ê¹ß¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¥¯¥®¤ò»É¤·¤¿¥Þ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥É¡¦£Í£Ì£Â¥³¥ß¥Ã¥·¥ç¥Ê¡¼¤ÎÆ°¸þ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢Â¾¤Î£²£¹µåÃÄ¤«¤é¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ÎÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£