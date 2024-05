J・J・エイブラムス、『THE BATMAN-ザ・バットマン-』(2022)マット・リーヴス監督がプロデュースする、バットマンの新作アニメ「バットマン:ケープド・クルセイダー(原題:Batman: Caped Crusader)」が、2024年8月1日にAmazon にて配信開始となる。米などが報じた。

本作はアニメ版「バットマン」(1992-1995)を手がけたブルース・ティムが、再び「バットマンの神話を再構築する」一作。犯罪者や腐敗した政治家たちが横行する1940年代のゴッサム・シティでは、善良な市民が恐怖のなかで暮らしていた。かつて悲劇を経験した富豪ブルース・ウェインは、バットマンとなって正義のための戦いに挑む。その行動はゴッサム市警や行政のなかにいる味方を引きつけるが、同時に思いがけぬ事態を招き……。

シリーズは全10話構成で、Amazonは本作を240以上の地域で配信予定。リリース予定の発表にあわせて、DCはファーストルックを公開している。

米によると、1940年代を舞台とする本作は、当時のフィルム・ノワール作品に影響を受けているとのこと。今回のハーレイ・クインはアジア系アメリカ人の設定となっており、普段はゴッサム・シティで働く普通の精神科医(ブルース・ウェインの主治医でもある)で、ジョーカーからは独立した形で登場する。

エグゼクティブ・プロデューサーには、J・J・エイブラムス、マット・リーヴス、ブルース・ティムのほか、コミック界の重鎮エド・ブルベイカー、数々のDCアニメに携わるジェームズ・タッカー、リーヴスの製作会社6th & Idaho Productionsのダニエル・ピプスキー、J・J率いるバッド・ロボット・プロダクションズのレイチェル・ラッシュ・リッチ、ワーナー・ブラザース・アニメーションのサム・レジスターが名を連ねている。

本作はもともとワーナー擁するHBO Maxが製作予定だったが、2022年8月にワーナーは「経済的・戦略的な問題」から製作を断念し、権利を他社に販売。AppleやHulu、などが関心を示していたというが、最終的にAmazon Studiosが権利を獲得し、2シーズンが製作予定と。

