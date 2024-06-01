〈15年ぶり写真集で大胆な美背中やレオタード姿を披露…奥菜恵44歳が明かす“レッテルへの葛藤”「すごく苦しかった」〉から続く今年4月、15年ぶりとなる写真集『奥菜恵写真集Okina Megumi』（宝島社）を発表した俳優の奥菜恵さん（44）。13歳のデビューから第一線で活躍する中、2023年に難治性の皮膚疾患「尋常性白斑（じんじょうせいはくはん）」の治療中であることを公表、美容液のプロデュースにも乗り出している。【貴重