結婚して、子どもを産んで、家を買う「普通」の生活が、手の届かない存在になってしまったのはいつからだろう。しかし、幸せにはカネが必要だというのはただの思い込みかもしれない。週5勤務、長時間労働、退屈な業務……すべてやめても生きていける。◆3万円の激安シェアハウスで自分も住人も働かない生活働く頻度：月2時間、月の支出：7万円東京23区内にありながら、月の家賃が共益費込み3万円という激安シェアハウスを運営