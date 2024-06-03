原因がつき止められなくて解決が難しいとされる不登校。支援スタートから再登校まで平均18.0日で子どもを再登校に導いている不登校解決支援サービスを提供する株式会社スダチの代表が教える、不登校の子どもに対する親の声かけの方法を紹介する。 【画像】「学校（先生、友だちなど）がダメだよね」もNGワード 『不登校の９割は親が解決できる ３週間で再登校に導く５つのルール』（PHP研究所）から一部