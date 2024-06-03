おととい、東京・北区のスーパーで買い物中の女性のバッグから現金およそ39万円入りの財布を盗んだとして、71歳の無職の男が逮捕されました。男は「裕福そうな人を狙うのが信条だった」と供述しているということです。窃盗の疑いで逮捕されたのは、住所不詳・無職の佐々木正善容疑者（71）です。警視庁によりますと、佐々木容疑者はおととい午前、北区赤羽のスーパーで買い物中の70代女性がカートにかけていたカバンから現金およそ