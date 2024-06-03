東出昌大がペルーで出会った現地の青年に、俳優だと自己紹介し過去の写真を見せるも、本人だと信じてもらえない一幕があった。【映像】山籠りで激変…東出昌大のビフォーアフター6月1日（土）夜9時より、『世界の果てに、東出・ひろゆき置いてきた』がABEMAにて放送された。言論界で大暴れする日本一ロジカルな男・ひろゆき（西村博之）を、論理の通じない過酷な世界に、10万円だけ渡して放り込んだらどうなるのか？そんなテー