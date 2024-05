45th Single「相思相愛」



▲初回盤ジャケット ▲初回盤ジャケット

▲通常盤ジャケット ▲通常盤ジャケット

発売日:2024年5月8日(水)予約:https://aiko.lnk.to/45thSG■初回限定仕様盤A (CD+Blu-ray)品番:PCCA-15029価格:3,850円(税込)■初回限定仕様盤B(CD+DVD)品番:PCCA-15030価格:3,850円(税込)■通常仕様盤 (CD Only)品番:PCCA-15031価格:1,320円(税込)※初回限定仕様盤:カラートレイ&三方背ケース仕様【CD収録内容】01.相思相愛02.まさか夢03.あなたは優しい04.相思相愛(instrumental)【Blu-ray/DVD収録内容】aiko Live Tour「Love Like Pop vol.23」01.号泣中02.荒れた唇は恋を失くす03.ぶどうじゅーす04.恋堕ちる時05.あの子の夢06.いつ逢えたら07.蝶々結び08.milk09.ワンツースリー10.のぼせ11.KissHug12.あかときリロード13.58cm14.シアワセ15.気付かれないように16.アップルパイ17.あたしの向こう18.ハナガサイタ19.玄関のあとで20.さらば!21.メロンソーダ特典映像:・25th anniversary day behind the scenes・2023 X’mas Live〜すべての夜director’s cut〜・副音声:aiko Commentary※「相思相愛」初回限定仕様盤予約購入先着特典:パスステッカー