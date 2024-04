【モデルプレス=2024/05/01】6月5日に14thシングル「君じゃなきゃだめなんだ」のリリースを控えるA.B.C-Zが4月30日、2度目となるグループのYouTubeチャンネルで生配信を実施。「君じゃなきゃだめなんだ」をCDと合わせてサブスクでもリリースすることを発表。5月1日よりDigital Album「BEST OF A.B.C-Z」を配信することも明らかとなった。

◆A.B.C-Z、“3回目のデビュー”サブスク解禁を発表

◆A.B.C-Z Digital Album「BEST OF A.B.C-Z」

◆A.B.C-Z 14th Single「君じゃなきゃだめなんだ」

A.B.C-Zは2012年にDVDシングル「Za ABC〜5stars〜」でデビュー、2015年には「Moonlight walker」でCDシングルデビューを果たし、この度「君じゃなきゃだめなんだ」でサブスクデビューと、3回目のデビューを経験することになる。また生配信中に追加のサプライズで、数時間後となる5月1日より、2022年にデビュー10周年記念でリリースした「BEST OF A.B.C-Z」のサブスクリリースも発表した。今作は5人体制の楽曲をシングル含めて全33曲を収録しており、サブスクプレデビュー作となる。人気曲「Vanilla」から、隠れた名曲揃いのアルバムとなっているおり、A.B.C-Zの歴史に触れることができる。(modelpress編集部)発売日:2024年5月1日【収録曲】1.Za ABC〜5stars〜2.ずっとLOVE3.Twinkle Twinkle A.B.C-Z4.Walking on Clouds5.Never My Love6.Legend Story7.SPACE TRAVELERS8.花言葉9.Begin again10.Vanilla11.火花アディクション12.Moonlight walker13.Take a “5” Train14.Reboot!!!15.終電を超えて〜Christmas Night16.忘年会!BOU!NEN!KAI!17.JOYしたいキモチ18.Black Sugar19.DAN DAN Dance!!20.チートタイム21.頑張れ、友よ!22.Nothin’ but funky23.夏と君のうた24.幸あれ25.Smiling Again26.砂のグラス27.ボクラ 〜LOVE & PEACE〜28.Fantastic Ride29.Lily-White30.Shower Gate31.Crazy Accel32.サポーターズ33.灯発売日:2024年6月5日<初回限定盤A>【CD収録内容】1.君じゃなきゃだめなんだ2.Hallelujah3.Hallelujah-inst.-【DVD収録内容】・「君じゃなきゃだめなんだ」Music Video・「君じゃなきゃだめなんだ」Dance Video・Making of Jacket & Music Video Shooting<初回限定盤B>【CD収録内容】1.君じゃなきゃだめなんだ2.One Way Blue3.One Way Blue-inst.-【DVD収録内容】・暗闇バトル 「君以外見えなくて」<通常盤>【CD収録内容】1.君じゃなきゃだめなんだ2.花束のステージ3.STELLAR4.君じゃなきゃだめなんだ-inst.-5.花束のステージ-inst.-6.STELLAR-inst.-<予約購入先着特典>CD購入特典/全国のCDショップにて14th CD Single「君じゃなきゃだめなんだ」をお買い上げの方に先着で下記の特典をプレゼント致します!特典は数に限りがありますので、お近くのCDショップでのご予約・ご購入をお勧め致します。【初回限定盤A】プリクラ風じゃなきゃだめなんだ ステッカーver.A【初回限定盤B】プリクラ風じゃなきゃだめなんだ ステッカーver.B【通常盤】プじゃなきゃだめなんだ プロマイド【Not Sponsored 記事】