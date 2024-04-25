¡ÖËèÈÕ·ì¤Þ¤ß¤ì¤ÎÌ´¤ò¡×¡ÄÀÈï³²¤ò¹ðÈ¯¡¦¿çÏ¡¤ß¤É¤ê¡ÖÃËÀ¤ÎÀ¸¡¹¤·¤¤¸½¼Â¤Ë¼º¸ì¾É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿³ØÀ¸»þÂå¡×
Èà½÷¤ÏËèÌë¡¢Ì´¤ò¸«¤ë¡£¶²¤í¤·¤¤Ì´¤À¡£
¡Ö·ì¤Þ¤ß¤ì¤ÎÌ´¤Ç¤¹¡£¿ÏÊª¤ÇÇ¯¾å¤ÎÃËÀ¤ò¥á¥Ã¥¿»É¤·¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤ÎÁ´Íç¤Î°äÂÎ¤¬20ÂÎ¤âÎä¤¿¤¤¾²¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ê¡Ä¡Ä¡£ËèÈÕ¤Î¤è¤¦¤Ë°Ì´¤ò¸«¤ë¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦´·¤ì¤Æ¶²¤¤¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤ÀÌÜ³Ð¤á¤¿»þ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¡¢ÉÔ²÷¶Ë¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
Èà½÷¤ÎÌ¾Á°¤Ï¿çÏ¡¤ß¤É¤ê¡Ê36¡Ë¡£¡Ç22Ç¯£´·î¤Ë¸å¤ËÂáÊá¡¢µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤ë±Ç²è´ÆÆÄ¡¦ºç±ÑÍº»á¤«¤é¤ÎÀÈï³²¤ò¼ÂÌ¾¹ðÈ¯¤·¤¿½÷Í¥¤À¡£Ê¸É®²È¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¶¯´¯»ö·ï°Ê¹ß¡¢°Ì´¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¿çÏ¡¤µ¤ó¤ò¡Ö¥¤¥ÁÈï³²¼Ô¡×¤ËÍî¤È¤·¹þ¤à¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£Â¿¤¯¤ÎÆüËÜ¿ÍÃËÀ¤¬»ý¤Ä¤è¤É¤ó¤À´¶¾ð¤ä¼Ò²ñ¤Î½¹¤¤²£´é¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤È¤Ê¤ë¡¢¿çÏ¡¤µ¤ó¤ÎÈ¾À¸¤òËÜ¿Í¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¡£
¿çÏ¡¤µ¤ó¤Ï¡¢¿ÀÆàÀî¸©Æâ¤Ë¤¢¤ëÃæ¹â°ì´Ó¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó·Ï½÷»Ò¹»¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¡Ø¤´¤¤²¤ó¤è¤¦¡Ù¤È°§»¢¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ø¤ª¾îÍÍ³Ø¹»¡Ù¤Ç¤¹¡£¹»Â§¤Ï¸·¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢½÷»Ò¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç°ÛÀ¤ÎÌÜ¤òµ¤¤Ë¤»¤º¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤·¤Æ¤¤¤Æ¡×
Â´¶È¸å¡¢¿çÏ¡¤µ¤ó¤¬¿Ê³Ø¤·¤¿¤Î¤ÏÁá°ðÅÄÂç³ØÂèÆóÊ¸³ØÉô¡£Åö½é¤Ï¾®Àâ²È¤äÊÔ½¸¼Ô¤ËÆ´¤ì¡¢ºîÉÊ¤â½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·Æþ³Ø¸å¡¢·ã¤·¤¤³ëÆ£¤Ë¶ì¤·¤ß»Ï¤á¤ë¡£
¡ÖÃ´Åö¹Ö»Õ¤«¤é¡Ø·¯¤Ï½ñ¤¯»Å»ö¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¡¢ÍÌ¾ºî²È¤¬»²²Ã¤¹¤ë¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ½é¤ÏÆÃÊÌ°·¤¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç´ò¤·¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢½ù¡¹¤Ë¶ì¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤º¤Ã¤ÈÇ¯¾å¤Îºî²È¤«¤é¡Ø°û¤ß¤Ë¹Ô¤³¤¦¡Ù¤ÈÍ¶¤ï¤ì¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Î´Ø·¸¤òµá¤á¤é¤ì¤¿¤ê¡Ä¡Ä¡£À¸¡¹¤·¤¤ÃËÀ¤Î¸½¼Â¤ÈÀÞ¤ê¹ç¤¤¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤¢¤ëÆü¡¢¸ÀÍÕ¤ò¼º¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿ÍÁ°¤Ç¤¦¤Þ¤¯¤·¤ã¤Ù¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¼º¸ì¾É¤Ç¤¹¡×
¡Ö²¶¤È¤Ä¤¹ç¤¨¤Ð»Å»ö¤¬¤¢¤ë¤è¡×
¼º°Õ¤ÎÃæ¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤ÆÆþ¤Ã¤¿·ÝÇ½³¦¤À¡£
¡Ö¾®Àâ¤È¤Ï¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÊÌ¤Î¤³¤È¤ò¤·¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ¼ê¤Ë¤·¤¿»¨»ï¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¾ðÊó¤ò¸«¤Þ¤·¤¿¡£±éµ»¤Ë¤è¤ëÆùÂÎÉ½¸½¤Ç¸ÀÍÕ¤ò¼è¤êÌá¤»¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
·Ð¸³¤·¤¿¤Î¤Ï·ÝÇ½³¦¤ÎÂù¤Ã¤¿¸½¼Â¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¡Ø²¶¤È¤Ä¤¹ç¤¨¤Ð»Å»ö¤¬¤¢¤ë¤è¡Ù¤È¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ä»öÌ³½ê¤Î¼ÒÄ¹¤«¤é¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï°ìÅÙ¤äÆóÅÙ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÃËÀ¤¿¤Á¤Ï¼Ò²ñÅª¤Ë¤Ï¡ØÎ©ÇÉ¤Ê¤ª¤¸¤µ¤ó¡Ù¤Ç¤¹¡£Åö»þ¤Ï¥»¥¯¥·¥ã¥ë¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤â¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤¬·ÝÇ½³¦¤Î¾ï¼±¤Ê¤ó¤À¤«¤é¼õ¤±Æþ¤ì¤Ê¤¤ã¤È»×¤¤¤Ä¤Ä¡¢Àº¿À¤ò¤¹¤ê¸º¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤½¤ó¤Ê¶ìÇº¤ÎÆü¡¹¤ÎÃæ¡¢¿çÏ¡¤µ¤ó¤Ï¸å¤ËÀÈï³²¤ò¼õ¤±¤ë±Ç²è´ÆÆÄ¡¦ºç»á¤È½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡½¡½¡£
ÍÎÁÈÇ¡Ø£Æ£Ò£É£Ä£Á£Ù £Ç£Ï£Ì£Ä¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¿çÏ¡¤µ¤ó¤¬¸½ºß¤Ç¤â°Ì´¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤ëºç»á¤«¤é¤ÎÀË½ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¿çÏ¡¤µ¤ó¤Î¼õ¤±¤¿Èï³²¤«¤éÆüËÜ¼Ò²ñ¤ÎÌäÂê¤ò¹Í»¡¡£¤Þ¤¿¿çÏ¡¤µ¤ó¤Î³ØÀ¸»þÂå¤Ê¤É¡¢µ®½Å¤ÊÈëÂ¢¼Ì¿¿¤â·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£