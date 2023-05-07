¹¤È´¤±¤¿¤¤40Âå¤µ¤ó¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡ª¥×¥íÄ¾ÅÁ♡ÄêÈÖ¥Ö¥é¥¦¥ó¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤Îº£¤Ã¤Ý¤ÊÅÉ¤êÊý
2023Ç¯ÈÇ¡ª40Âå¸þ¤±¥Ö¥é¥¦¥ó¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤ÎÅÉ¤êÊý¤Î¥³¥Ä
40Âå¤µ¤ó¤Î¥Ö¥é¥¦¥ó¥á¥¤¥¯¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥³¥Ä¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÌÜ¤Î²¼¤òÌÀ¤ë¤¯¥«¥Ð¡¼¤·¤Æ¡¢¥Ö¥é¥¦¥ó¤ò¤¯¤¹¤Þ¤»¤Ê¤¤¡ª
40Âå¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤Þ¤Ö¤¿¤Î¤¯¤¹¤ß¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê»Ï¤á¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤³¤Ø¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ö¥é¥¦¥ó¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤ò»È¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤¯¤Þ¤ä¥·¥ß¤È¤¤¤Ã¤¿±Æ¤¬¶¯Ä´¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢´é¿§¤¬°¤¯¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¥Ö¥é¥¦¥ó¥á¥¤¥¯¤ò¤¹¤ë¤È¤¤³¤½¡¢ÌÜ¤Î²¼¤Î¤¯¤Þ¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¥«¥Ð¡¼¤·¤Æ¡¢ÌÜ¼þ¤ê¤òÌÀ¤ë¤¯¸«¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ì¡¼¥Ç¥£¡¼¤Ê¥«¥é¡¼¤Ï¤¤ì¤¤¤ËÈ¯¿§¤·¡¢¤¯¤¹¤ß¤¬¤«¤Ã¤¿¥Ö¥é¥¦¥ó¤Ï¡¢¥ª¥·¥ã¥ì¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò³è¤«¤»¤Þ¤¹¡£
¢º£¤Ã¤Ý¤¤¤Î¤ÏÄù¤á¿§¤¬Ã¸¤¤¥Ö¥é¥¦¥ó¥Ñ¥ì¥Ã¥È
º¸¡¡¥¸¥ë¥¹¥Á¥å¥¢¡¼¥È¡¡¥Ö¥ë¡¼¥à¥¯¥Á¥å¡¼¥ë ¥¢¥¤¥º¡¡20 daylight zinnia
±¦¡¡¥»¥¶¥ó¥Ì¡¡¥Ù¡¼¥¸¥å¥È¡¼¥ó¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¡¡01¥Ê¥Ã¥Ä¥Ù¡¼¥¸¥å
¤ª¤¹¤¹¤á¤Ï¾å¤Î¼Ì¿¿¤Î2¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£º£¤Ã¤Ý¤¤¥Ö¥é¥¦¥ó¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¥Ñ¥ì¥Ã¥È¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤Ï¡¢Äù¤á¿§¤¬Ç»¤¹¤®¤Ê¤¤¤³¤È¡£°ì¸«Ç»¤¤¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¤âÈ©¤Ë¤Î¤»¤ë¤ÈÃ¸¤¤È¯¿§¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¤Þ¤Ö¤¿Á´ÂÎ¤Ë¤Î¤»¤Æ¤â½Å¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¿§¤À¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¥á¥¤¥ó¥«¥é¡¼¤Ï¡¢¥®¥é¥®¥é¤È¤·¤¿µ±¤¤Î¶¯¤¤¤â¤Î¤è¤ê¤â¡¢Æ©ÌÀ´¶¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÈùÎ³»Ò¤Ê¥é¥á¡ß¥·¥Õ¥©¥ó¤Î¤è¤¦¤Ë½À¤é¤«¤Ê¥Þ¥Ã¥È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬º£Ç¯¤Ã¤Ý¤¤¥Ö¥é¥¦¥ó¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
£²¼¤Þ¤Ö¤¿¤Ë¤â¥Ö¥é¥¦¥ó¤ò¤Î¤»¤¿¤ë¤ß¥«¥Ð¡¼
²¼¤Þ¤Ö¤¿¤Ë¤â²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ë¥Ö¥é¥¦¥ó¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´é¤ÎÍ¾Çò¤¬¸º¤ê¡¢¥Õ¥§¥¤¥¹¥é¥¤¥ó¤Î¤¿¤ë¤ß¤ò¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÌÜ¿¬Â¦¤Ë¤Ï°Å¤¤¥Ö¥é¥¦¥ó¤òÆþ¤ì¤Æ±ü¹Ô¤¤ò½Ð¤·¡¢ÌÜ¤Î²¼¤Ë¤Ï¥Ì¡¼¥Ç¥£¡¼¤Ê¥Ö¥é¥¦¥ó¤òÆþ¤ì¤ÆÌÜ¤Î½ÄÉý¤ò¹¤¯¸«¤»¤Þ¤¹¡£
¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥á¥¤¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯À¤Âå¤³¤½¡¢²¼¤Þ¤Ö¤¿¤Î¥á¥¤¥¯¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¤¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥¢¥¤¥é¥¤¥ó¤Ç¤Þ¤Ö¤¿¤ò½Å¤¿¤¯¸«¤»¤Ê¤¤
40Âå¤µ¤ó¤¬ÌÜ¿¬Â¦¤Ë¤¯¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿¥¢¥¤¥é¥¤¥ó¤ò¤Ò¤¯¤È¡¢¤É¤³¤«ÉÔ¼«Á³¤Ê¥á¥¤¥¯¤Ë¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤ò»È¤¦¤È¤¤Ï¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¼«Á³¤Ê±¢±Æ¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¢¥¤¥é¥¤¥ó¤Ï¶ËºÙ¡¦¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ë¤Ü¤«¤¹¤³¤È¤¬º£¤Ã¤Ý¥á¥¤¥¯¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¤½¤ÎÊý¤¬¡¢¤Þ¤ÄÌÓ¤¬¶¯Ä´¤µ¤ì¤ÆÌÜ¤Î³«¤¤¬¤è¤¯¸«¤¨¤Þ¤¹¤è¡£
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©º£²ó¤Ï¡¢40Âå¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥Ö¥é¥¦¥ó¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤ÎÅÉ¤êÊý¤ò¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÄêÈÖ¥«¥é¡¼¤³¤½¡¢ÅÉ¤êÊý¤òËèÇ¯¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¤Æ¡¢º£¤Ã¤Ý¤¤¥á¥¤¥¯¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£