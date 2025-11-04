「梅田スカイビル」は、平成5年（1993）に誕生した地上40階、地下2階の超高層ビル。2棟のタワービルをつないでいる上層部が「空中庭園展望台」になっています。

この展望台部分、地上で建造してからリフトアップしたとか。この驚きの工法が世界初だったことや、ビル全体に空が映り込む建築の美しさなどから、「梅田スカイビル」は2008年、英紙『THE TIMES』の「世界の建築TOP20」に選出されました。

真下から見るとこんな感じ。建造から30年以上経った今でも、未来的なフォルムにわくわくします！

写真左側のタワーウエストには、「絹谷幸二 天空美術館」（27階）やイベントホール、貸会議室があり、写真右側のタワーイーストには、映画館「テアトル梅田」（3・4階）をはじめ、クリニック、銀行サービス、オフィスなどが入ります。

@梅田スカイビル

地下には、ノスタルジックな昭和の街並みが再現され、大阪グルメから中華、洋食、和食などさまざまな飲食店が軒を連ねる「昭和レトロ商店街 滝見小路」が広がります。お得でおいしいランチセットを提供するお店も多く、平日のお昼は近隣で働く人々でにぎわいます。

■昭和レトロ商店街 滝見小路（しょうわれとろしょうてんがい たきみこうじ）

場所：地下1F・地上1F

TEL：06-6440-3899（新梅田シティ総合インフォメーション）

営業時間：店舗により異なる

定休日：店舗により異なる

地上39階までは無料！ シースルーの空中エスカレーターで「空中庭園展望台」へ

「梅田スカイビル」のハイライトといえば、何といっても絶景スポット「空中庭園展望台」。

まずはタワーイーストの3階にある入口へ。「空中庭園」のサインをくぐって展望台へと進みます。

両サイドが一面ガラス張りの明るい渡り廊下を抜け、タワーイーストからタワーウエストへ。続いて、廊下の先にある空中エレベーターで一気に35階へ急上昇。エレベーターはガラス張りで、ぐんぐん上昇していく様子に思わず興奮します！

エレベーターを降りるとすぐに、「梅田スカイビル」の名物でもある、シースルーの空中エスカレーターに乗り換えです。35階から39階へと、まるで空中の階段を駆け上がっているような感覚に！ 進むごとにどんどん小さくなる足元の景色にさらに期待が高まります。

シースルーの空中エスカレーターでたどり着いた39階では、ビル内側のアーチ状の窓から展望フロアの内側の様子や今登ってきた空中エスカレーターを見下ろすことができます。ビルの構造がいかに特殊か、間近で感じられますよ！

39階には、オリジナルグッズや大阪みやげを販売する「UMEDA SKYBLDG GALLERY SHOP」もあります。このショップまでは無料で入場できるのがうれしいポイント。

「ハートロックベア ボールチェーンマスコット」1個2310円

人気は、梅田スカイビル限定のご当地ベア。ぬいぐるみ4070円もあります。

「梅田スカイビル 測量野帳」各550円

こちらはコクヨとのコラボで誕生したオリジナルミニノート。全8色展開です。

「スカイビル御朱印 滝見稲荷神社」500円

さらに、「昭和レトロ商店街 滝見小路」にある「滝見稲荷神社」の御朱印もこちらで授与してもらえます。京都の「伏見稲荷大社」の御魂が祀られており、商売繁盛のご利益があるそう。

ほかにも、大阪や関西のおみやげがたくさん揃います。

■UMEDA SKYBLDG GALLERY SHOP（うめだ すかいびるでぃんぐ ぎゃらりー しょっぷ）

営業時間：10〜22時

料金：入店無料

40階と屋上の有料展望台へ進むには、39階の自動チケット券売機を利用してチェックイン。

入場料は、大人（中学生以上）2000円、子ども（4歳〜小学生）500円、4歳未満は無料です。その場でチケットを購入することもできますが、公式webサイトから予約をしておけばスムーズ。

また、オンラインならドリンク代がお得になるなど、いろいろなセット券も販売しているので、目的に合わせてチョイスしましょう。

屋上は、大阪の街を360度見渡せる回廊「スカイ・ウォーク」。屋外にあるのが特徴で、地上173ｍの風を感じながらの天空さんぽはまさに爽快！

北側には、淀川や万博記念公園、箕面山などの景色が広がります。

西側の神戸方面を眺めれば、遠くは淡路島まで見えることも。

東側や南側には、都会的なビル群が立ち並びます。

大阪の街並みや淀川やオレンジ色に染まる夕暮れ時もおすすめです。

屋上のルミデッキには、ハート型南京錠・ハートロックがたくさん。長きに渡って愛されている「空中庭園展望台」の名物です。色は全11色で、好きな年月日や名前を印字できます。好きな色の鍵に想いを込めて屋上にロックしても、記念に持ち帰ってもOK！

事前にハートロック付きWEBチケットの購入が必要です。

🄫梅田スカイビル

夜になると、床に埋められた石が光り輝く「ルミ・スカイ・ウォーク」にモードチェンジ。夜風に吹かれながら、足元から光に包まれるようなファンタジックな体験ができます。デートならここでゆっくり語らうのもロマンチックですね。

まるで天空！ 絶景カフェ「cafe SKY 40」も見逃せない

屋上で眺望を楽しんだら、40階の「cafe SKY 40」でゆっくり休憩を。絶景を目の前にカフェタイムを過ごすことができます。

「カラーポップソーダフロート」各700円

まずオーダーしたいのは、10色が揃う「カラーポップソーダフロート」。マンダリンオレンジ、キウイ、カシス、クランベリーなどのフレーバーのソーダの上にソフトクリームがのっています。ソフトクリームには星型の金箔がトッピングされていてかわいい！ みんなで数種類オーダーすれば、カラフルな思い出の一枚を撮影できますね。

「スカイビルワッサン（チョコレート）」1枚850円

フードなら、「梅田スカイビル」型に焼き上げたデニッシュ生地とチョコがマッチする「スカイビルワッサン チョコレート」を。「オリジナルブレンドコーヒー」550円とも高相性です。

カウンターには「ワールドビールセレクション」と銘打った世界のビールが約40種並ぶコーナーもあります。どれもひと瓶700円均一とあって、銘柄によってはかなりお得なものも！

ほかにも軽食や多彩なドリンクなども揃うので、思い思いに絶景カフェタイムを過ごせます。

■cafe SKY 40（かふぇすかいふぉーてぃー）

時間：10〜22時

「梅田スカイビル」が立つ新梅田シティは敷地内に緑があふれ、オフィスワーカーや観光で訪れる人々、近隣に住む人の憩いのスポットにもなっています。

ビル北側、8000屬砲發よぶ広大なエリアに広がるのは、雑木林や田園、畑など日本の原風景・里山を再現した「花野〜新・里山〜」。四季折々の花が咲き、巡る季節によって、昆虫や野鳥が姿を現すことも！

その東側には、植物を側面に植栽した巨大な「希望の壁」がそびえています。建築家・安藤忠雄氏が進める緑化プロジェクトで、約100種2万本以上の植物が植えられているそう。開花時期の異なる草木を計画的に配置しており、季節によって表情が変わるというユニークな緑化モニュメントです。

ビルの南側には都会の中とは思えない「中自然の森」が茂っています。大滝や渓流、渓谷などがあり、秋には紅葉が楽しめるなど、春夏秋冬訪れるたびに生き生きとした自然が見られます。ぜひ散策してみてください。

「梅田スカイビル」の2つの棟にはさまれた、1階中央広場「ワンダースクエア」では、七夕やクリスマスなど、1年を通して多彩なイベントが開催され、にぎわいと思い出を生んでいます。

■花野〜新・里山〜／希望の壁（はなの しん さとやま きぼうのかべ）

■中自然の森（ちゅうしぜんのもり）

■ワンダースクエア

料金・時間・定休日：見学自由

日本が世界に誇る連結超高層建築「梅田スカイビル」には、「空中庭園展望台」から見る眺望のほか、絶景カフェやおみやげショップ、癒やしスポットまで魅力がたくさん。

「グラングリーン大阪」の開業で、梅田からさらに行きやすくなったので、ぜひ気軽に訪れて進化を続ける大阪の街の変化や豊かな自然を感じてみてください。

Text：平林みわ（ピース）

Photo：大粼俊典、ナリタナオシゲ

