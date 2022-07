『LAW & ORDER』『グッドフェローズ』、ポール・ソルヴィノが83歳で死去

『LAW & ORDER ロー&オーダー』でデイル・セレッタ役を演じ、『グッドフェローズ』や『ディック・トレイシー』『ニクソン』などの話題作で活躍した名優ポール・ソルヴィノが、83歳で逝去したことが明らかとなった。米TV Insiderなど複数メディアが報じている。

【関連記事】『LAW & ORDER: 組織犯罪特捜班』の撮影セット近くで銃撃事件、31歳スタッフが死亡

ポールの訃報は、妻で女優のディー・ディー・ソルヴィノによって発表され、広報担当によると、ポールは米現地時間7月25日(月)にフロリダ州ジャクソンビルのメイヨー・クリニックで息を引き取ったとのこと。

My father the great Paul Sorvino has passed. My heart is rent asunder- a life of love and joy and wisdom with him is over. He was the most wonderful father. I love him so much. I’m sending you love in the stars Dad as you ascend.