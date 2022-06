X JAPANのYOSHIKI(年齢非公表)が8日、自身のSNSを更新。最愛の母が死去してから1カ月たったことを報告。ファンからの支えに感謝した。

YOSHIKIはツイッターで「母が旅立って1ヶ月が過ぎた..心の整理がつかないまま、忙しい日々を過ごしている。SNSでのみんなからの温かいコメントに、こんなに救われるとは思っていなかった。ありがとう」と感謝。インスタグラムにも英語と日本語でメッセージを投稿し「Thank you so much everyone.みんな本当にありがとう。Love,Yoshiki」とつづった。

YOSHIKIは5月13日に自身のSNSに「お母さんが永眠し、昨日火葬されました。まだ心の整理ができず、涙が止まらない」と母親と子供の頃に撮った写真を添えて報告。その後も「母が旅立って、俺も一瞬、引退、考えたよ。。」と、悲しみの中にいることを打ち明けていた。

フォロワーからは「自身の心に正直にゆっくりと前に進んでくださいね 全力で応援します」「Yoshikiさんの背中を少しでも支えることができれば嬉しいです」「応援しかできないけど、ずーっと応援しています」「少しずつ少しずつ、前に進みましょう。でも、無理だけは、しないで頂きたいです」など、気遣う声が多く寄せられていた。