ドジャース−ナショナルズ」（１６日、ロサンゼルス）ドジャース大谷翔平選手と山本由伸投手が、試合前に米国国歌を演奏するＸＪＡＰＡＮのＹＯＳＨＩＫＩと交流。お互いのサイン入りユニホームをプレゼントした。ドジャース側の三塁ベンチ内で約３分間談笑。ユニホームをプレゼントされたＹＯＳＨＩＫＩから笑顔で「頑張ってください」と告げられた。バットを振るようなジェスチャーも見られ、３人とも笑みが絶えなか