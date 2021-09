第73回エミー賞ノミネート作品が見られる配信先まとめ【Hulu・Disney+編】

TV界のアカデミー賞と言われる第73回エミー賞の授賞式が日本時間9月20日(月・祝)に開催される。海外ドラマNAVIではノミネート作品を動画配信サービスごとにご紹介! 今回はオリジナル作品を届ける【Hulu・Disney+編】。

【Hulu編】

『ハンドメイズ・テイル/侍女の物語』

主なノミネート/ドラマシリーズ部門

・作品賞

・主演女優賞(エリザベス・モス)

・助演男優賞(O・T・ファグベンル、マックス・ミンゲラ、ブラッドリー・ウィットフォード)

・助演女優賞(マデリーン・ブルーワー、アン・ダウド、イヴォンヌ・ストラホフスキー、

サミラ・ワイリー)

・ゲスト女優賞(アレクシス・ブレデル、マッケナ・グレイス)

・監督賞

・脚本賞

動画配信サービスのオリジナルドラマとして、2017年に初めてエミー賞作品賞を受賞するという快挙を成し遂げた『ハンドメイズ・テイル/侍女の物語』。マーガレット・アトウッドの同名ベストセラー小説を下敷き描く本作は女性が虐げられた理不尽な世界と同時に女性の強さを鮮烈に描く。シーズン4も波乱の展開が待ち受け、ジューンが自由への道を見つけることができるのか注目だ。

『サタデー・ナイト・ライブ』

主なノミネート/コメディシリーズ部門

・助演男優賞(キーナン・トンプソン、ボウエン・ヤン)

・助演女優賞(エイディ・ブライアント、ケイト・マッキノン、セシリー・ストロング)

・ゲスト男優賞(アレック・ボールドウィン、デイヴ・シャペル、ダニエル・カルーヤ、ダニエル・レヴィ)

・ゲスト女優賞(マーヤ・ルドルフ、クリステン・ウィグ)

1975年のスタート以来、毎週深夜に放送されている長寿番組が本年度もノミネート。超大物ゲストによる「スケッチ」と呼ばれるコントは時事ネタや政治問題をパロディにすることでも知られている。シーズン46では多くのメディアが「史上最悪な討論会」と報じた米大統領選候補者TV討論会をパロディ。アレック・ボールドウィンがトランプ大統領に、ジム・キャリーがバイデン前副大統領に扮し、ブラック・ジョークで視聴者を笑いの渦に巻き込む!



【Disney+編】

『マンダロリアン』

主なノミネート/ドラマシリーズ部門

・作品賞

・助演男優賞(ジャンカルロ・エスポジート)

・ゲスト男優賞(ティモシー・オリファント、カール・ウェザース)

・監督賞

・脚本賞

本年度最多24ノミネートとなった『マンダロリアン』(Netflix『ザ・クラウン』と同率)。銀河帝国崩壊後の混沌とした時代に、マンダロリアンとザ・チャイルドは敵との遭遇や仲間との再会を経ながら<彼らの道>を探して危険な銀河の旅を続けるシーズン2。賞金稼ぎボバ・フェットや惑星タトゥーイン、そしてシリーズ最大のサプライズとして話題を呼んだあの人の登場など映画シリーズとの繋がりを強めた。また、同シーズンといえば、Tシャツにジーパン姿の人物が写っていたり、メインキャストが降板というまた別のところでも話題をさらった。

『ワンダヴィジョン』

主なノミネート/リミテッドシリーズ/テレビムービー部門

・作品賞

・主演男優賞(ポール・ベタニー)

・主演女優賞(エリザベス・オルセン)

・助演女優賞(キャスリン・ハーン)

・脚本賞

23ノミネートを果たしたDisney+によるマーベルドラマシリーズ第1弾。『奥様は魔女』や『かわいい魔女ジニー』のような50年代から90年代のクラシックなファミリーコメディの要素が盛り込まれ、これまでのMCU(マーベル・シネマティック・ユニバース)と一線を画した『ワンダヴィジョン』。ジェットコースターのように息もつけない怒涛の展開の連続で観客の予想を見事に裏切ってくれる。映画『マイティー・ソー』でソーの愛する武器ムジョルニアを"ムニョムニョ"と呼んだダーシーが本作で久々にMCUに登場した。

『ファルコン&ウィンター・ソルジャー』

主なノミネート/ドラマシリーズ部門

・ゲスト男優賞(ドン・チードル)

映画『アベンジャーズ/エンドゲーム』のその後を描いたマーベルドラマシリーズ第2弾。絶対的なヒーローだったキャプテン・アメリカを失い、混乱に陥った世界を舞台に、新たな戦いに挑むファルコンとウィンター・ソルジャーの姿が描かれる。記念すべき第1話は『ワンダヴィジョン』『マンダロリアン』の記録を塗り替え、Disney+ドラマシリーズでの初週最高視聴数を記録。現実世界に向けたサムのスピーチは心を打つ。

『ハミルトン』

主なノミネート/リミテッドシリーズ/テレビムービー部門

・主演男優賞(リン=マヌエル・ミランダ、レスリー・オドム・Jr)

・助演男優賞(ダヴィード・ディグス、ジョナサン・グロフ、アンソニー・ラモス)

・助演女優賞(レネー・エリス・ゴールズベリー、フィリッパ・スー)

・監督賞

トニー賞11部門受賞をはじめ、グラミー賞、ローレンス・オリヴィエ賞、ピューリッツァー賞など数々の賞を獲得した大ヒットブロードウェイ・ミュージカル『ハミルトン』。アメリカ建国の父の一人で、10ドル札の肖像になっているアレクサンダー・ハミルトンの生涯を、ヒップホップ、ジャズ、R&Bとブロードウェイが融合し描く歴史ミュージカルだ。なお、本作は舞台を"そのまま"撮影し、映像化されたもので、ディズニーはこのグローバル権を史上最高額の7500万ドル(約82億円)で獲得した。『ママと恋に落ちるまで』や映画『メリー・ポピンズ リターンズ』に出演しているリン=マニュエル・ミランダが製作・脚本・音楽・作詞、主演を務めている。

明日は【Amazon・Apple編】を公開予定。お楽しみに!

第73回エミー賞のレッドカーペットと授賞式は、9月20日(月・祝)8:00より(予定)

Photo:

『ハンドメイズ・テイル/侍女の物語』シーズン4 © 2021 MGM Television Entertainment Inc. and Relentless Productions LLC. All Rights Reserved. / 『サタデー・ナイト・ライブ』© 2020/21 National Broadcasting Company, Inc. All Rights Reserved. / 『マンダロリアン』シーズン2 © 2020 Lucasfilm Ltd. /『ワンダヴィジョン』© 2020 Marvel / 『ファルコン&ウィンター・ソルジャー』© 2021 Marvel / 『ハミルトン』©2020 Lin-Manuel Miranda and Nevis Productions, LLC.