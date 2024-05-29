５月29日に国立競技場で、日本ツアー2024で来日したレアル・ソシエダ東京ヴェルディが対戦した。久保建英が先発したソシエダが立ち上がりからボールを握り、ペースを掴む。時間の経過とともに東京Vも相手ゴールに迫る場面を作っていく。久保は股抜きなどで見せ場を作るなか、45分にソシエダが均衡を破る。左サイドからの攻撃で、ジョン・バルダのクロスはクリアされるが、ボックス手前でこぼれ球を拾ったウルコ・ゴンサレ