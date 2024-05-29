回転寿司チェーンのスシローは、 "スシロー創業祭"を"スシローの日"と改め、2024年5月29日から「年に一度の超恩返し！2024スシローの日」の第1弾「倍とろ祭」を開催。今しか味わえない豪華ネタが登場今回の目玉商品である「倍とろ」は、通常180円の「特ネタ中とろ」を倍の大きさに切りつけした商品で、特別価格の100円で登場します。脂のりがよく、赤身とのバランスが絶妙な中とろを贅沢に味わえるのは6月2日までの期間限定です。