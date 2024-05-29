2019年に閉鎖された「あいりん総合センター」＝23年4月9日、大阪市西成区大阪市西成区のあいりん地区にあり、2019年に閉鎖された複合施設「あいりん総合センター」の敷地で生活する野宿者らに、土地を所有する大阪府が立ち退きを求めた訴訟で、最高裁第1小法廷（深山卓也裁判長）は、野宿者5人の上告を退ける決定をした。27日付。立ち退きを命じた一、二審判決が確定した。府は判決確定に伴い、大阪地裁に強制執行を申し立てる